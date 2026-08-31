कौन थे अंकित बालियान हत्याकांड के दो आरोपी जो पुलिस एनकाउंटर में हुए ढेर?

उत्तर प्रदेश के शामली में मशहूर हरियाणवी सिंगर अंकित बालियान की दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस मुठभेड़ के दौरान वारदात को अंजाम देने वाले दो मुख्य शूटर, सुमित और मोहित, मारे गए हैं.

उत्तर प्रदेश के शामली जिले में मशहूर हरियाणवी सिंगर और यूट्यूबर अंकित बालियान की दिनदहाड़े हुई हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. सोमवार (31 अगस्त 2026) सुबह पुलिस मुठभेड़ के दौरान वारदात को अंजाम देने वाले दो मुख्य शूटरों को मार गिराया गया है. मारे गए आरोपियों की पहचान सुमित और मोहित के रूप में हुई है. हालांकि, घटना में शामिल दो अन्य आरोपी अभी भी फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है.

यह सनसनीखेज वारदात 26 अगस्त की है, जब शामली में जिम के बाहर दो बाइकों पर आए चार नकाबपोश बदमाशों ने अंकित पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थीं. अंकित जैसे ही जिम से निकलकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े, बदमाशों ने उन पर करीब 16 राउंड फायरिंग की.

गोगी गैंग ने ली थी हत्याकांड की जिम्मेदारी

गंभीर रूप से घायल अंकित को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. घटना का एक सीसीटीवी फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. हत्या के कुछ ही घंटों बाद हरियाणा के गोगी गैंग के भोलू शाहपुरी नाम के शख्स ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली थी.

अंकित की पत्नी ने दी आत्मदाह की चेतावनी

घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया. अंकित की पत्नी ने मुख्यमंत्री आवास के सामने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए चार दिनों के भीतर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की थी. वहीं, विपक्षी दलों ने राज्य की कानून-व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए थे. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शामली पुलिस ने विशेष टीमें गठित कीं और पूरे जिले में सख्त नाकेबंदी लागू की.

पुलिस टीम पर फायरिंग और भागने की कोशिश

मुठभेड़ की जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सोमवार तड़के करीब 4 बजे चेकिंग के दौरान करनाल की तरफ से आ रही एक संदिग्ध बाइक को रोकने का इशारा किया गया. बाइक सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी और भागने की कोशिश की. इसके बाद पूरे जिले में अलर्ट जारी किया गया और स्वात टीम तथा स्थानीय थानों की पुलिस ने घेराबंदी कर दी.

#WATCH | Uttar Pradesh | Two prime shooters in the Haryanvi singer and actor Ankit Baliyan murder case, shot dead in an encounter with state police and the Uttar Pradesh Special Task Force (UP STF), in Shamli



Visuals from the spot pic.twitter.com/VwRoT3Btce — ANI (@ANI) August 31, 2026

मन्ना मादरा पुल के पास खुद को घिरता देख बदमाशों ने फिर पुलिस पर गोलियां चलाईं. पुलिस की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर गंभीर रूप से घायल हो गए और बाद में उनकी मौत हो गई.

कौन थे ये आरोपी?

शामली पुलिस के बयान के मुताबिक, मोहित (22) और सुमित (24) हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले थे. दोनों 50-50 हजार रुपये के इनामी शूटर थे और गोगी गैंग से जुड़े बताए गए हैं.

कौन थे अंकित बालियान?

अंकित बालियान सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय थे. इंस्टाग्राम पर उनके 5 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स और यूट्यूब पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स थे. गायकी में आने से पहले अंकित एक राज्य स्तरीय कबड्डी खिलाड़ी थे और उन्होंने दिल्ली व भोपाल जैसे शहरों में प्रतियोगिताओं में भाग लिया था. हालांकि, 2013-14 के दौरान पैर में फ्रैक्चर होने के कारण उन्हें खेल छोड़ना पड़ा था.

इसके बाद साल 2022 में उन्होंने हरियाणवी संगीत की दुनिया में कदम रखा और एक गायक, गीतकार व संगीतकार के रूप में 50 से अधिक गानों में काम किया. उनके गानों में अक्सर बंदूकें, गाड़ियां और आपसी रंजिश जैसे विषय दिखाई देते थे. हैरानी की बात यह है कि अपनी हत्या से महज कुछ घंटे पहले अंकित ने अपने नए गाने की कुछ पंक्तियां गाते हुए इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसके बोल सड़क पर हत्या होने से जुड़े थे.

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