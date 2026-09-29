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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कल्याणी ने एक लाख में दिया था बेटा, फिर और मांग रही थी रुपये, क्या इसीलिए कसाई शफी ने गला काटकर कर दिए 10 टुकड़े?

कल्याणी की उसके दोस्त शफी ने घर में ही गला काटकर हत्या कर दी. उसने बाद में दोस्त को बुलाया और उसकी बॉडी को 10 पार्ट्स में काटकर नहर में फेंक दिया.

Latest News

Rishi Kant

Updated : Sep 29, 2026, 09:24 PM IST

कल्याणी ने एक लाख में दिया था बेटा, फिर और मांग रही थी रुपये, क्या इसीलिए कसाई शफी ने गला काटकर कर दिए 10 टुकड़े?

कल्याणी की हत्या क्यों हुई? (फोटो-X)

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  • कल्याणी 17 सितंबर को शफी से मिलने घर गई थी
  • शफी ने पत्नी-बच्चों को भेज दिया था रिश्तेदारों के पास
  • कल्याणी ने एक लाख रुपये में शफी को बेचा था बच्चा

एक महिला 17 सितंबर को घर से लापता हुई. उसके अगले दिन यानी 18 सितंबर को नहर में एक कटी हुई डेडबॉडी मिली, जिसके हाथ-पैर-सिर बॉडी से अलग थे. उसके हाथ पर एक टैटू था. जब पुलिस ने फोटो सोशल मीडिया पर शेयर कीं तो टैटू की वजह से ही परिवार ने महिला की पहचान की और पुलिस उसके कातिल तक पहुंचने में कामयाब हो पाई. महिला की पहचान आंध्र प्रदेश के एलुरु जिले की रहने वाली वल्लुरिपल्ली कल्याणी के रूप में हुई है, जो विजयवाड़ा के पास मंगलागिरी में रह रही थी. 

मामला 18 सितंबर को तब सामने आया, जब पुलिस ने इब्राहिमपटनम के नरला ताताराव थर्मल पावर स्टेशन के पास एक शीतलन नहर से एक महिला का शव बरामद किया. इसके बाद एनडीआरएफ की एक टीम ने नहर में सर्च ऑपरेशन चलाया, जहां से सिर, पैर और हाथ समेत शरीर के अलग-अलग पार्ट मिले. शव को पोस्टमार्टम के लिए विजयवाड़ा के सरकारी अस्पताल में भेजा गया. 

पुलिस को शफी पर कैसे हुआ शक?

पुलिस जब इसकी जांच में जुटी तो कल्याणी की एक्टिविटीज, फोन कॉन्टैक्ट और करीबियों को खंगाला. तब पुलिस का ध्यान शफी पर गया, जो भवानीपुरम में एक छोटी से मटन की दुकान चलाता है और कल्याणी को जानता था. कल्याणी ने शफी को 68 बार कॉल किया था, जिसके बाद पुलिस को उस पर शक हुआ.

पुलिस ने बताया कि कल्याणी बाद में शफी के करीब आ गई और उससे ज्यादा पैसे मांगने लगी. हालांकि दोनों रिलेशन में थे या नहीं, इसको लेकर अब तक कोई क्लियरिटी नहीं है. कल्याणी ने 17 सितंबर को शफी से कहा कि वो पैसे लेने भवानीपुरम आएगी. आरोप है कि कल्याणी के आने से पहले शफी ने अपनी पत्नी और बच्चों को गुंटूर में रिश्तेदारों के पास भेज दिया.

शफी ने क्यों किया कल्याणी का मर्डर?

कल्याणी जब शफी के घर पहुंची तो उस समय वो अकेला था. इस दौरान दोनों में पैसों को लेकर झगड़ा शुरू हो गया. एसीपी ने कहा, 'उसने कल्याणी से कहा कि वो अब उसकी मांगें पूरी नहीं कर पाएगा, लेकिन कल्याणी ने यह बात नहीं मानी. झगड़े के दौरान उसने कथित तौर पर चाकू से कल्याणी पर हमला किया और उसका गला काट दिया.'

शव को कैसे लगाया ठिकाने?

पुलिस के मुताबिक, इसके बाद शफी ने कथित तौर पर अपनी मटन की दुकान पर काम करने वाले अब्दुल्ला को बुलाया. जब वो आया तो उसने कल्याणी के शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद मांगी. फिर दोनों ने प्लान बनाया कि डेडबॉडी को टुकड़े-टुकड़े करके नहर में फेंक दिया जाए. इसके बाद दोनों ने शव को करीब 10 टुकड़ों में काट दिया और फिर उन्हें लेकर भवानीपुरम में शीतलन नहर में जाकर फेंक दिया. 

कल्याणी के बेटे का एंगल क्या है?

एचटी के मुताबिक, पुलिस ने बताया कि कल्याणी और उसके पति गौस मोहिद्दीन का करीब चार साल पहले एक बेटा हुआ था. एसीपी ने बताया कि शफी की तीन बेटियां थीं और वो एक बेटा चाहता था. उसने कल्याणी से उसके बेटे को एक लाख रुपये में खरीद लिया था और तबसे उसे पाल-पोस रहा था, लेकिन आए दिन कल्याणी उससे रुपये मांगती रहती थी तो क्या इसीलिए बौखलाए शफी कसाई ने कल्याणी की हत्या कर दी?

पुलिस को क्या-क्या सबूत मिले?

पुलिस को शफी के घर और गोल्लापुडी नहर में खून के धब्बे मिले हैं और वे फॉरेंसिक सबूतों की जांच कर रहे हैं. कॉल डेटा रिकॉर्ड से पता चला है कि कल्याणी ने शफी को 68 बार कॉल की थी.पुलिस ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में 17 सितंबर की दोपहर कल्याणी को शफी के घर में घुसते हुए और उसी शाम शफी को अंदर और बाहर जाते हुए देखा गया. पुलिस ने बताया कि कल्याणी के भई की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया और शफी को गिरफ्तार कर लिया गया.

ये भी पढ़ें- 'सिया ने लात मारी, चेतन ने दिया धक्का', केतन मर्डर केस की चार्जशीट में 18 जून का पूरा क्राइम सीन

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