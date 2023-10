आंध्र प्रदेश में 2 ट्रेनों की टक्कर से पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, कई घायल

डीएनए हिंदी:आंध्र प्रदेश में बड़ा रेल हादसा हो गया है. इस हादसे में कथित तौर पर एक की मौत हुई है और कई के घायल होने की खबर है. विजयनगरम जिले में यात्रियों को ले जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई. रेलवे बोर्ड ग्रुप में डीआरएम सौरभ प्रसाद ने ट्रेन हादसे की जानकारी दी. पटरी से उतरने की घटना का ब्यौरा जुटाया जा रहा है. डीआरएम ने बताया कि बचाव दल तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुए हैं.

न्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, विशाखापत्तनम-रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतर गई. उसी समय आई पलासा एक्सप्रेस ने रायगढ़ ट्रेन को पीछे से टक्कर मार दी. जिससे रायगढ़ पैसेंजर ट्रेन की तीन बोगियां न सिर्फ पटरी से उतर गईं. बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना मिलते ही अधिकारियों के साथ बचाव दल मौके पर पहुंच गए. बोगियों में यात्रियों की संख्या अधिक होने से माना जा रहा है कि घायलों की संख्या बढ़ सकती है. घायलों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की जा रही है.

ये भी पढ़ें: केरल में एक के बाद एक तीन धमाके, 10 प्वाइंट में समझें अब तक क्या-क्या हुआ

#UPDATE | There was a rear collision between the Visakhapatnam-Palasa passenger train and the Visakhapatnam-Ragada passenger train. 3 coaches were involved in the accident and 10 injured. Rescue operations are underway, Local administration and NDRF were informed for assistance… https://t.co/foBoTg0FRp