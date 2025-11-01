Venkateswara Temple Stampede Reason: प्रशासनिक चूक या अटूट आस्था, जानिए आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में कैसे मची भगदड़?

Venkateswara Temple Stampede Reason: वेंकटेश्वर मंदिर की यह घटना मान्यता के कारण जुटी भारी भीड़ और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाती है. ऐसे में, आंध्र प्रदेश के इस मंदिर में भगदड़ का कारण क्या था, आइए इस आर्टिकल में जानते हैं.

Andhra Pradesh Tragedy Reason: आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध वेंकटेश्वर मंदिर में हुई भगदड़ की घटना ने देश भर में चिंता पैदा कर दी है. यह दुखद घटना सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ प्रबंधन और श्रद्धालुओं की अटूट आस्था के दबाव पर गंभीर सवाल उठाती है. इस बात की जानकारी आपको यहां मिल जाएगी कि यह भगदड़ प्रशासनिक चूक का परिणाम थी या फिर अटूट आस्था के कारण एक साथ जुटी भारी भीड़ अनियंत्रित होने के कारण ऐसा हो गया.

वेंकटेश्वर मंदिर में कैसे मची भगदड़?

आंध्र प्रदेश का इस वेंकटेश्वर मंदिर को अक्सर तिरुपति मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. ये मंदिर अपनी चमत्कारी शक्तियों और धार्मिक मान्यताओं के कारण विश्व प्रसिद्ध है. कहते हैं यहां दर्शन करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है. इसी मान्यता के चलते आज यानी देवउठनी एकादशी के दिन लाखों श्रद्धालु एक ही समय पर दर्शन के लिए पहुंच गए. सुबह से ही श्रद्धालु दर्शन के लिए आकर लाइन में लगे थे. धीरे-धीरे करके इससे भीड़ का दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया. साथ ही, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सही ढंग से बैरिकेडिंग और क्यू लाइन की भी व्यवस्था नहीं थी. इस दौरान भीड़ ज्यादा होने के कारण रेलिंग टूट गई और श्रद्धालु नीचे गिर गए. बचने की कोशिश में श्रद्धालुओं के भागने के कारण भगदड़ मच गई.

देवउठनी एकादशी के कारण कई गुना पहुंची भीड़

मंदिरों में सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ पुलिस पर निर्भर नहीं करती है. प्रभावी सीसीटीवी निगरानी और समय-समय पर भीड़ नियंत्रण संबंधी घोषणाएं भगदड़ को रोकने में मदद कर सकती हैं, लेकिन भीड़ जब हद से ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे नियंत्रित करना काफी मुश्किल हो जाता है. कुछ ऐसा ही हाल आंध्र प्रदेश के इस मंदिर का भी था. आपको बता दें कि वेंकटेश्वर मंदिर प्रशासन ने 3,000 श्रद्धालुओं के दर्शन की व्यवस्था की थी, पर एकादशी की वजह से लगभग 25000 श्रद्धालु मंदिर में जमा हो गए. इस दौरान प्रशासन व्यवस्था भीड़ को नियंत्रित करने में नाकाम रही और भगदड़ मच गई. इस भगदड़ में दर्जनों लोगों की मौत हो गई. वहीं, कई अन्य श्रद्धालुओं भी घायल हो गए. आनन-फानन में सभी को अस्पताल पहुंचाया गया.

