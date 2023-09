Chrandrababu Naidu Arrested: आंध्र प्रदेश के पूर्व CM चंद्रबाबू नायडू गिरफ्तार, TDP समर्थकों ने शुरू किया प्रदर्शन

डीएनए हिंदी: आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम और तेलुगू देशम पार्टी के मुखिया चंद्रबाबू नायडू को सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है. रिपोर्ट के मुताबिक तड़के पहुंची सीआईडी और पुलिस की टीम ने टीडीपी चीफ को गिरफ्तार किया जब वह आराम कर रहे थे. उनके बेटे लोकेश को भी हिरासत में लिया गया है. चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन घोटाले का केस चल रहा है. गिरफ्तारी के बाद आज ही चंद्रबाबू नायडू को कोर्ट में पेश किया जा सकता है.

टीडीपी ने जानकारी दी है कि सीआईडी ने नंद्याल से चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार किया गया है. उनके वकीलों ने बताया है कि सीआईडी की टीम चंद्रबाबू नायडू को मेडकिल चेकअप के लिए ले गई है क्योंकि उनकें हाई बीपी और डायबिटीज की दिक्कत थी. हम जमानत के लिए हाई कोर्ट जा रहे हैं.

#WATCH | Telugu Desam Party leaders and activists stage a protest against the illegal arrest of former Andhra Pradesh CM N Chandrababu Naidu at the Annapurna Sarukulu centre in Tirupati. pic.twitter.com/7a9r2qaBz1