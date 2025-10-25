FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Bihar: 'दहेज में वोट देकर बस एक बार महागठबंधन की सरकार बना दो', सपा सांसद ने मतदाओं से की अजीब अपील

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान

इंदौर में 2 ऑस्ट्रेलियाई वुमेंस क्रिकेट प्लेयर्स से छेड़छाड़, वर्ल्ड कप मैच से पहले सामने आई शर्मनाक हरकत

Munna Bhai 3 को लेकर अरशद वारसी ने 19 साल बाद दिया अपडेट, क्या सच में फिर दिखेगी मुन्ना-सर्किट की जोड़ी?

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय 

Walk in Pollution: बढ़ते प्रदूषण के बीच इस वक्त वॉक पर न जाएं, पड़ सकते हैं बीमार, जानें क्या है सही समय

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

सिडनी वनडे के बाद विराट कोहली का बड़ा बयान, कहा- 'अगले कुछ दिनों में मैं...'

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप

Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार

Homeभारत

भारत

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

Kurnool bus accident: सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिव शंकर उस वक्त नशे में धुत था. यह वही बाइक सवार था, जिसकी बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस में टक्कर के बाद आग लगी.

Latest News

रईश खान

Updated : Oct 25, 2025, 07:30 PM IST

कुरनूल बस हादसे से पहले का CCTV वीडियो आया सामने, नशे में धुत बाइक चलाता दिखा आरोपी

Kurnool bus accident

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

आंध्र प्रदेश के कुरनूल में हुए बस हादसे से पहले का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है. जिसमें आरोपी शिवा शंकर लापरवाही से बाइक चलाता दिख रहा है. बताया जा रहा है कि आरोपी नशे में था, जिसकी वजह से वह बाइक कंट्रोल नहीं कर पा रहा था. कुरनूल बस आग त्रासदी में 20 लोगों की मौत हो गई थी.

24 अक्टूबर की रात करीब 2:23 बजे आरोपी शिवा शंकर अपने दोस्त के साथ पेट्रोल पंप पर आता है, जो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया. आरोपी पेट्रोल पंप के फ्यूल डिस्पेंसर अपनी बाइक पार्क करता है और फिर रोड की तरफ अपने दोस्त के साथ चला जाता है. इसके बाद फिर अकेला आता है और स्टैंड पर खड़ी बाइक को पीछे से पकड़कर घुमा देता है. इसके बाद स्टार्ट करके बाइक को लड़खड़ाते हुए ले जाता है.

सीसीटीवी वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शिव शंकर उस वक्त नशे में धुत था. पुलिस जांच में सामने आया है कि यह वही बाइक सवार था, जिसकी बेंगलुरु जा रही प्राइवेट बस में टक्कर के बाद आग लगी.

19 लोगों की गई थी जान
टक्कर के वक्त बाइक का फ्यूल कैप खुला था. जिसकी वजह से उसमें तुरंत आग लग गई. आग की चपेट में बस का अगला हिस्सा आ गया. थोड़ी देर में आग ने पूरी बस को अपने लपेटे में ले लिया. बस में 44 यात्री सवार थे. जिनमें 19 की जलकर मौत हो गई. जबकि बाकी यात्रियों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई. वहीं, बाइक सवार भी हादसे में मारा गया.

यह हादसा शुक्रवार (24 अक्टूबर) को कुरनूल जिले के चिन्नाटेकरु गांव के पास हुआ था. बस कावेरी ट्रैवल्स कंपनी की थी, जो दमण एवं दीव में पंजीकृत थी.

पुलिस ने इस मामले में चालक के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 125 (A) (मानक जीवन को खतरे में डालना), 106(1) (लापरवाही से वाहन चालन चलाना) समेत कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप
Numerology: चालाकी और धोखेबाजी में अव्वल होते हैं इन तारीखों पर जन्‍मे लोग, बन जाते हैं आस्‍तीन के सांप
Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?
Mukesh Ambani की फेसबुक के साथ बड़ी डील, जानें Mark Zuckerberg संग क्या धमाल करने जा रही रिलायंस?
Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार
Satish Shah Role: 'मैं हूं ना' के प्रोफेसर से लेकर इंद्रवदन साराभाई तक, ये हैं सतीश शाह के 7 सबसे बेहतरीन किरदार
डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान
डॉक्टर ने बताया, इन 5 बीमारियों में भूलकर भी नहीं खाना चाहिए Chia Seeds, हो सकता है नुकसान
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
Chhath Puja Photos: छठ पूजा पर नहीं जा पाए गांव? इन तस्वीरों से महसूस करें महापर्व का असली माहौल
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Sharad Purnima Moon Not Rise Then: शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत? 
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
MORE