अंडमान की जिस सेलुलर जेल में अंग्रेज स्वतंत्रता सेनानियों को 'कालापानी' की सजा देते थे. अब वहां 130 साल पुराना अंग्रेजों के समय का जेल कानून खत्म कर दिया गया है.

जेल में खुली व्यवस्था और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम लागू होगा

CCTV, बायोमेट्रिक और मोबाइल जैमर से जेल की सुरक्षा होगी

जेल में पैरोल, फरलो और अंडरट्रायल कैदियों की समीक्षा

अंग्रेजों के शासन में भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को जिस अंडमान की सेलुलर जेल में ‘काला पानी’ की खौफनाक सजा दी जाती थी, वहां अब जेल व्यवस्था का इतिहास बदलने जा रहा है. केंद्र सरकार ने अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के लिए 130 साल पुराने जेल कानून को खत्म कर नया ‘अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रेगुलेशन, 2026’ लागू किया है. इस नए कानून के तहत जेलों में सिर्फ कैद और सजा पर नहीं, बल्कि कैदियों के सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुनर्वास पर जोर दिया जाएगा.

अंडमान की ऐतिहासिक सेलुलर जेल को 'काला पानी' के नाम से जाना जाता है. ब्रिटिश शासन के दौरान यह जेल स्वतंत्रता सेनानियों को कठोर सजा देने और उन्हें दूर रखने का ठिकाना थी. यहां विनायक दामोदर सावरकर, बटुकेश्वर दत्त, बारिंद्र कुमार घोष और सचिंद्र नाथ सान्याल जैसे स्वतंत्रता सेनानियों को कैद कर रखा गया था. काला पानी की सजा को उस दौर की सबसे कठोर सजाओं में गिना जाता था. कैदियों को समुद्र पार अंडमान भेज दिया जाता था, जहां उन्हें कठिन परिस्थितियों में रखा जाता था और देश से संपर्क टूट जाता था.

लागू होंगे ये नियम, बदला 130 साल पुराना कानून

केंद्र सरकार ने संविधान के अनुच्छेद 240 के तहत अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज रेगुलेशन, 2026 नोटिफाई किया है. नया कानून औपनिवेशिक दौर की उस जेल व्यवस्था से अलग है, जिसमें कैदियों को मुख्य रूप से बंद रखने और नियंत्रित करने पर जोर था. कारागार अधिनियम 1894, कैदी अधिनियम 1900 और कैदी स्थानांतरण अधिनियम 1950 अंडमान-निकोबार में निरस्त होंगे. पुराने नियम नए नियम बनने तक लागू रहेंगे.

जेलों में खुली व्यवस्था और स्किल डेवलपमेंट

नए नियमों में खुली और अर्ध-खुली जेलों की व्यवस्था की गई है. अच्छे व्यवहार वाले और निर्धारित सजा पूरी कर चुके पात्र कैदियों को ऐसी जेलों में रखा जा सकेगा. कैदियों के लिए शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जिससे कि रिहाई के बाद रोजगार पाने और एक अच्छा जीवन यापन करने में मदद मिल सके.

CCTV, बायोमेट्रिक और मोबाइल जैमर से सुरक्षा

नए कानून के तहत जेलों में सिक्योरिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए सीसीटीवी निगरानी, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, RFID सिस्टम, डिजिटल रिकॉर्ड, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और अपराध न्याय प्रणाली से जुड़े डेटाबेस के इस्तेमाल का प्रावधान है. मोबाइल फोन और प्रतिबंधित उपकरणों पर रोक लगाने के लिए जैमर और डिटेक्शन तकनीक भी शामिल की गई है. जेल के भीतर प्रतिबंधित उपकरण रखने पर तीन साल तक की कैद हो सकती है.

महिला और दिव्यांग कैदियों के लिए विशेष प्रावधान

नए कानून में महिला कैदियों के लिए मातृत्व देखभाल, अलग सुविधाएं और यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई का प्रावधान है. जेल में मां के साथ रहने वाले 6 साल तक के बच्चों को स्वास्थ्य और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

ट्रांसजेंडर और दिव्यांग कैदियों के लिए उपयुक्त आवास, स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था होगी. जेलों में जाति के आधार पर कैदियों का वर्गीकरण, अलगाव और काम का आवंटन प्रतिबंधित किया गया है. मैनुअल स्कैवेंजिंग जैसी कानूनन प्रतिबंधित प्रथाओं पर भी रोक होगी.

पैरोल, फरलो और अंडरट्रायल कैदियों की समीक्षा

नए नियमों में पात्र कैदियों के लिए पैरोल, फरलो, सजा में छूट और समय से पहले रिहाई पर विचार करने का प्रावधान है. हर जिले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विचाराधीन कैदी समीक्षा समिति बनाई जाएगी. यह समिति लंबे समय से जेल में बंद पात्र विचाराधीन कैदियों के मामलों की समीक्षा करेगी.

नियमित पैरोल एक बार में अधिकतम 30 दिन और साल में दो बार से ज्यादा नहीं, और यह अवधि सजा में नहीं गिनी जाएगी. आपात पैरोल 48 घंटे तक पुलिस सुरक्षा में दिए जाने का भी प्रावधान हैं. फरलो 3 साल की कैद के बाद साल में 14 दिन तक देने का प्रावधान किया गया है.

कैदियों को परिवार से मिलने, वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करने और कानूनी सहायता लेने की सुविधा भी दी जाएगी. मानसिक बीमारी से जूझ रहे कैदियों के लिए इलाज और जरूरत पड़ने पर मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में ट्रांसफर का प्रावधान है.

जेल प्रशासन में जवाबदेही और सुधार

नए नियमों में जेलों के निरीक्षण, कैदियों की मौत की रिपोर्टिंग, शिकायत निवारण और जेल अधिकारियों के ट्रेनिंग पर जोर दिया गया है. जेल कर्मचारियों के कल्याण और आपातकालीन तैयारियों को भी सुधार का हिस्सा बनाया गया है.

यह नियमन केंद्रीय गृह मंत्रालय के मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट, 2023 पर आधारित है. इसका व्यापक उद्देश्य जेलों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखते हुए कैदियों की गरिमा, समानता और पुनर्वास को प्राथमिकता देना है.

