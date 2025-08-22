Add DNA as a Preferred Source
एनारॉक रिसर्च का दावा- 4 सालों में एनसीआर की इन 2 जगहों की वेल्यू 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी,जानें क्यों बढ़ रही कीमतें?

दिल्ली-एनसीआर का रियल एस्टेट बाजार फिलहाल अपने शिखर पर है, लेकिन एनारॉक रिसर्च की ताज़ा रिपोर्ट ने इसमें दो इलाकों को खासतौर पर सुर्खियों में ला दिया है, क्योंकि एनसीआर की दो जगहों की प्रॉपर्टी ने बाकी सभी माइक्रो मार्केट्स को पछाड़ते हुए निवेश और रेंटल इनकम, दोनों के मामले में टॉप पर है.

ऋतु सिंह

Updated : Aug 22, 2025, 09:15 PM IST

एनारॉक रिसर्च का दावा- 4 सालों में एनसीआर की इन 2 जगहों की वेल्यू 50 प्रतिशत से ज्यादा बढ़ी,जानें क्यों बढ़ रही कीमतें?

एनारॉक रिसर्च का दावा- एनसीआर की इन 2 जगहों की वेल्यू बढ़ी

एनारॉक रिपोर्ट के अनुसार 2021 के अंत से लेकर 2025 की दूसरी तिमाही तक इन दोनों इलाकों में प्रॉपर्टी वैल्यू और किराए दोनों में अभूतपूर्व उछाल दर्ज हुआ है. इसमें गुरुग्राम का सोहना रोड और नोएडा का सेक्टर-150 नाम टॉप पर है. आखिर इन दो जगहों पर अचानक से ये उछाल क्यों आया है और ये भी जानें कि नोएडा समेत किस शहर में घर की वैल्यू बढ़ने के साथ ही किराए से लेकर लाइफस्टाइल से जुड़ी चीजें क्यों महंगी होने लगी है.

नोएडा सेक्टर-150: देश का सबसे तेज़ी से उभरता माइक्रो मार्केट

एनारॉक के आंकड़े बताते हैं कि 2021 में ₹5,700 प्रति स्क्वायर फीट की कैपिटल वैल्यू वाले सेक्टर-150 की कीमत 2025 की दूसरी तिमाही तक ₹13,600 प्रति स्क्वायर फुट पहुंच गई है. यानी 139% की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है.  किराए में भी 71% की बढ़त हुई है. 2BHK का औसत किराया ₹16,000 से बढ़कर ₹27,300 हो गया है.

सोहना रोड: कॉर्पोरेट हब और हाई-कनेक्टिविटी का फायदा

गुरुग्राम का सोहना रोड लंबे समय से NCR के प्रमुख कॉर्पोरेट और रेजिडेंशियल कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है. रिपोर्ट के अनुसार, 2021 से अब तक यहां की कैपिटल वैल्यू 74% बढ़कर ₹6,600 से ₹11,500 प्रति स्क्वायर फीट हो गई है. 1,000 स्क्वायर फीट के 2BHK का औसत किराया ₹25,000 से बढ़कर ₹37,500 हो गया. यानी 50% की ग्रोथ हुई है.

होमग्राम के फाउंडर गौरव सोबती के मुताबिक, गुरुग्राम का गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड और नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे फिलहाल लक्जरी रियल एस्टेट के सबसे बड़े सितारे हैं. बेहतरीन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, सुव्यवस्थित कम्युनिटी और हाई-एंड सुविधाएं इन्हें हाई-नेट-वर्थ खरीदारों की पहली पसंद बनाती हैं.

सुरेश गर्ग, CMD, निराला वर्ल्ड के अनुसार, नोएडा का मास्टर प्लान और ग्रीन एरिया इसे NCR के अन्य इलाकों से अलग बनाते हैं. यहां के स्पोर्ट्स और हेल्थ-फोकस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से लोगों को ऐसा लाइफस्टाइल अपग्रेड मिलता है जो और कहीं मुश्किल है.

शैलेंद्र शर्मा, चेयरमैन, रेनॉक्स ग्रुप के अनुसार, बेहतर कानून-व्यवस्था और सतत विकास ने नोएडा को गुरुग्राम का विकल्प बना दिया है. जेवर एयरपोर्ट और मेट्रो कनेक्टिविटी ने इसकी वैल्यू और बढ़ा दी है. 

हिमांशु गर्ग, डायरेक्टर, आरजी ग्रुप के अनुसार, ये सिर्फ रियल एस्टेट हॉटस्पॉट नहीं बल्कि NCR के ग्रोथ इंजन हैं. यहां निवेशकों को बेहतर रिटर्न और रहने वालों को प्रीमियम माहौल, दोनों ही मिलते हैं.

क्रेडाई वेस्टर्न यूपी के अध्यक्ष दिनेश गुप्ता के अनुसार, जेवर एयरपोर्ट, प्रस्तावित रैपिड रेल, नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे से नोएडा की कनेक्टिविटी बेहद शानदार हो गई है. ऐसे में नोएडा सेक्टर 150 और आसपास का अन्य इलाका भी प्राइम लोकेशन बनकर उभरा है. यही कारण है कि पूरा नोएडा और ग्रेटर नोएडा आज रियल एस्टेट हब बनता जा रहा है और यहां निवेशकों को बेहतरीन रिटर्न्स मिल रहे हैं.

लेफ्टिनेंट कर्नल अश्वनी नागपाल (रि), सीओओ डिलिजेंट बिल्डर्स का मानना है कि "प्रीमियम लोकेशन में सबसे बड़ा रोल आधारभूत सुविधाओं और आस पास होने वाले विकास के कारण भविष्य की संभावनाओं से जुड़ा होता है. आने वाले वर्षों में जब सभी बड़े निवेश वाले प्रोजेक्ट पूरे होंगे, तब यह बढ़त और तेज़ हो सकती है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से. 

