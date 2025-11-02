दुलारचंद यादव हत्याकांड: बाहुबली अनंत सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, पटना की इस जेल में कटेंगी रातें

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की 30 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी. पुलिस के मुताबिक, हत्या के वक्त बाहुबली अनंत सिंह भी वहां मौजूद थे.

दुलारचंद यादव की हत्या के मामले में गिरफ्तार हुए बाहुबली अनंत सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. पटना पुलिस ने शनिवार देर रात अनंत सिंह को उनके आवास से गिरफ्तार किया था. बाहुबली को पटना की बेऊर जेल में रखा जाएगा. पुलिस ने मेडिकल जांच कराने के बाद अनंत सिंह और अन्य आरोपियों को पटना सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया था.

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी के समर्थक दुलारचंद यादव की 30 अक्टूबर को हत्या कर दी गई थी. पुलिस की मुताबिक, हत्या के वक्त बाहुबली अनंत सिंह भी वहां मौजूद थे. पटना एसएसपी की टीम शनिवार रात बाढ़ स्थित कारगिल मार्केट पहुंची, जहां से बाहुबली अनंत सिंह को गिरफ्तार किया.