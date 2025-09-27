Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

30KM दूर से ही कर देगा खात्मा... दुश्मनों की नींद उड़ाने आ रहा 'अनंत शस्त्र', सेना ने कर डाली ₹30,000 करोड़ की डील

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Asia Cup 2025 Final: अगर भारत-पाकिस्तान मैच में हुई बारिश, तो कौन बनेगा चैंपियन? जानिए क्या कहता है नियम

प्रसार भारती मौजूद होगा देश का पहला AI बैंड 'त्रिलोक', वेव्स ओटीटी पर करिए एंजॉय 

Delhi BMW Accident Case: गगनप्रीत कौर को मिली बड़ी राहत, पटियाला हाउस कोर्ट इन शर्तों पर दी जमानत

कौन हैं टीचर अवंतिका गुप्ता? जिसके चक्कर में नौकरी खो बैठे BSA, प्रिंसिपल को जाना पड़ा जेल!

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

'पाकिस्तान ने अपना बेस्ट बचाकर रखा है...', भारत के खिलाफ फाइनल से पहले पाक कप्तान सलमान आगा ने दिया बड़ा बयान

Actor Vijay Karur Rally Stampede Live: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Vijay Rally Stampede: तमिलनाडु में एक्टर विजय की रैली में भगदड़, 31 लोगों की मौत, 58 से ज्यादा घायल

Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

Asia Cup 2025 फाइनल से पहले कितनी बार भारत-पाकिस्तान के बीच हुआ खिताबी मुकाबला? रिजल्ट उड़ा देगा होश

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी

Homeभारत

भारत

30KM दूर से ही कर देगा खात्मा... दुश्मनों की नींद उड़ाने आ रहा 'अनंत शस्त्र', सेना ने कर डाली ₹30,000 करोड़ की डील

'अनंत शस्त्र' दुश्मनों की मिसाइलों का मुकाबला करने में माहिर माना जाता है. दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे आसमान में नष्ट कर देता है.

Latest News

रईश खान

Updated : Sep 27, 2025, 09:19 PM IST

30KM दूर से ही कर देगा खात्मा... दुश्मनों की नींद उड़ाने आ रहा 'अनंत शस्त्र', सेना ने कर डाली ₹30,000 करोड़ की डील

अनंत शस्त्र एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम
 

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए एक के बाद एक बड़े कदम उठा रही है. पाकिस्तान और चीन सीमाओं पर हवाई खतरे से निपटने के लिए सेना ने एयर डिफेंस सिस्टम 'अनंत शस्त्र' के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) को टेंडर जारी किया है. इस एयर डिफेंस मिसाइल की खासियत यह है कि जमीन से आसमान में 30 किलोमीटर दूर तक दुश्मन की मिसाइल या ड्रोन के परखच्चे उड़ा सकती है.

इस सरफेस-टू-एयर मिसाइल को रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गनाइजेशन (DRDO) ने विकसित किया है. पहले इसे QRSAM कहा जाता था. इस प्रोजेक्ट की अनुमानित लागत करीब 30,000 करोड़ की आने वाली है. सेना के एक अधिकारी ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इस क्यूआरसैम मिसाइल ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को रोकने में अहम भूमिका निभाई थी. 

हालांकि, अधिकारी ने यह नहीं बताया कि कितनी  'अनंत शस्त्र' खरीदे जाएंगे. 5 से 6 रेडिमेंट को इस टेंडर के जरिए खड़ा करने की बात कही जा रही है. DRDO के द्वारा विकसित की गई इस एयर डिफेंस सिस्टम मारक क्षमता 30 किलोमीटर है.

यह भी पढ़ें: कौन हैं पेटल गहलोत? DU से पासआउट, गिटार बजाने में भी उस्ताद, जिन्होंने UN में पाकिस्तान की असलियत को किया उजागर

QRSAM दुश्मनों की मिसाइलों का मुकाबला करने में माहिर मानी जाती है. दुश्मन के ड्रोन या मिसाइल को जमीन पर गिरने से पहले ही उसे आसमान में तबाह कर देती है. डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल (DAC) ने मई 2025 के बाद ही इस स्वदेशी सिस्टम को खरीदने की मंजूरी दे दी थी.

'अनंत शस्त्र' की क्या है खासियतें?

'अनंत शस्त्र' सिस्टम चलते-फिरते टारगेट को खोजने और उसे ट्रैक करके नष्ट करने में माहिर माना जाता है. यह छोटे-मोटे रुकावट को भी मिसाइल दाग कर नष्ट कर देता है. इसकी रेंज 30km है. सेना के पास MR-SAM और आकाश जैसे सिस्टम पहले से मौजूद हैं. इसके आने से सेना की ताकत और बढ़ेगी.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Palmistry Ketu Parvat Signs: हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान 
हथेलियों में केतु पर्वत के ये निशान देते हैं भाग्यशाली होने का संकेत, जीवन में मिलता है मान सम्मान
डायबिटीज मरीजों के लिए चीनी से भी ज्यादा फायदेमंद है कोकोनट शुगर, खाने से मिलेंगे कई लाभ
डायबिटीज मरीजों के लिए चीनी से भी ज्यादा फायदेमंद है कोकोनट शुगर, खाने से मिलेंगे कई लाभ
Uric Acid: इन 3 पत्तों से बनी चटनी साफ कर देगी यूरिक एसिड, ऐसे करें तैयार
इन 3 पत्तों से बनी चटनी साफ कर देगी यूरिक एसिड, ऐसे करें तैयार
Viral Video: एस्केलेटर पर साइकिल लिए ही चढ़ गए अंकल, वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- 'बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स'
एस्केलेटर पर साइकिल लिए ही चढ़ गए अंकल, वीडियो देख लोगों ने पकड़ा माथा, कहा- 'बिहार इज नॉट फॉर बिगिनर्स'
UP: इंटरव्यू के लिए सिलवाने जा रहे थे कपड़े... तेज रफ्तार कार चालक ने मामूली कहासुनी पर घोंपा चाकू
UP: इंटरव्यू के लिए सिलवाने जा रहे थे कपड़े... तेज रफ्तार कार चालक ने मामूली कहासुनी पर घोंपा चाकू
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
अभिषेक बनाम शाहीन से लेकर सूर्या बनाम रऊफ तक, एशिया कप फाइनल में इन खिलाड़ियो के बीच होगी जंग
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
Train Ticket New Rule: 1 अक्‍टूबर से बदल जाएंगे ट्रेन टिकट के नियम, पहले 15 मिनट सिर्फ इन लोगों का होगा रिजर्वेशन
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Final Tickets: एशिया कप 2025 के फाइनल का टिकट कितने रुपये का है? यहां मिलेगी कीमत समेत सभी जानकारी
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
IND vs PAK Head to Head: एशिया कप में भारत या पाकिस्तान किसका पलड़ा भारी, यहां देखें T20I के हेड टू हेड आंकड़े
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
आंसू क्यों आते हैं? वजह- खुशी, दर्द या कुछ और... जानें चौंकने वाला राज
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE