आनंद मोहन की रिहाई के बाद जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और पूर्व सांसद को फिर से जेल भेजे जाने की मांग की.

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (26 नवंबर, 2026) को पूर्व सांसद आनंद मोहन को समय से पहले रिहा करने के बिहार सरकार के फैसले को पलट दिया और उन्हें एक महीने के अंदर सरेंडर करने का आदेश दिया है. आनंद मोहन को 1994 में गोपालगंज के तत्कालीन जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था.

जेल नियमों में संशोधन को भी असंवैधानिक घोषित किया

बिहार सरकार की तरफ से जेल नियमों में किए गए संशोधन के चलते आनंद मोहन की रिहाई हुई थी. आनंद मोहन की रिहाई के बाद जिलाधिकारी जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी कृष्णैया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और पूर्व सांसद को फिर से जेल भेजे जाने की मांग की. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार के 2023 के संशोधन को भी असंवैधानिक घोषित किया.

कोर्ट ने आदेश में कहा कि 10 अप्रैल 2023 की अधिसूचना को असंवैधानिक, अमान्य और निष्प्रभावी घोषित किया जाता है और इसे रद्द किया जाता है. कोर्ट ने कहा कि फैसले में दर्ज निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए प्रतिवादी को समय से पहले रिहा करने का 24 अप्रैल 2023 का आदेश रद्द किया जाता है. प्रतिवादी को आज से एक महीने के अंदर सक्षम जेल प्राधिकरण के सामने सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि समय से पहले रिहाई पर विचार करते समय पीड़ित को सुनवाई से वंचित नहीं किया जा सकता है. सजा में छूट देने का अधिकार सरकार के पास हो सकता है, लेकिन उसका इस्तेमाल कानून, निष्पक्षता और पीड़ित के अधिकारों को ध्यान में रखकर ही किया जाना चाहिए.

आनंद मोहन केस पर सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी

कोर्ट ने कहा, 'न्याय का मतलब गलत और सही के बीच तटस्थ रहना नहीं, बल्कि सच का पता लगाना और गलत के विरुद्ध जहां भी सही पाया जाए, उसे कायम रखना है.' कोर्ट ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि रूजवेल्ट ने 100 साल पहले जो बात कही थी, उससे प्रेरित होकर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दिए गए उच्च विशेषाधिकार प्राप्त क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए इस अदालत का कर्तव्य है कि वह सत्य का दृढ़ रक्षक हो. अदालत का यह भी कर्तव्य है कि वह कानून और तथ्यों के आधार पर सच का पता लगाए और जहां भी अन्याय पाया जाए, उसके विरुद्ध सत्य की रक्षा करे.

कोर्ट ने कहा कि न्याय के लिए कानून और नैतिकता के पक्ष में खड़ृे होना जरूरी है. अदालत सिर्फ मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती है. रिट क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते हुए अदालत का दायित्व है कि वह सक्रिय रूप से न्याय सुनिश्चित करे. कोर्ट ने यह भी कहा कि न्यायिक समीक्षा सिर्फ निगरानी की औपचारिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि मनमानी कार्रवाई के खिलाफ वैधानिकता, निष्पक्षता और न्याय सुनिश्चित करने का सक्रिय माध्यम है.



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