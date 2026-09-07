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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

अमृतसर एयरपोर्ट पर दिखी ड्रोन जैसी संदिग्ध चीज तो लैंडिंग से पहले डायवर्ट कर दी गई 7 फ्लाइट्स, परेशान हुए यात्री 

अमृतसर एयरपोर्ट पर अचानक दिखे संदिग्ध ड्रोन के चलते नेशनल इंटरनेशनल फ्लाइट्स को लैंडिंग से पहले ही डायवर्ट कर दिया गया. इन्हें चंडीगढ़ और दिल्ली की तरफ ट्रांसफर किया गया.

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Nitin Sharma

Updated : Sep 07, 2026, 09:13 AM IST

अमृतसर एयरपोर्ट पर दिखी ड्रोन जैसी संदिग्ध चीज तो लैंडिंग से पहले डायवर्ट कर दी गई 7 फ्लाइट्स, परेशान हुए यात्री 

Credit Image-Social Media

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पंजाब के अमृतसर स्थित श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर रविवार देर रात हड़कंप मच गया. यहां फ्लाइट लैंडिंग कर रही थी. इसी दौरान रनवे के पास कुछ संदिग्ध ड्रोन नुमा चीजों उड़ती दिखाई दी. यह देखते ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने अलर्ट जारी कर दिया. लैंडिंग कर रही फ्लाइट्स को तुरंत डायवर्ट कर मामले की जांच शुरू की. वहीं इस घटना न सिर्फ सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए, बल्कि सैकड़ों यात्रियों के सफर को घंटों लंबे इंतजार और डर में बदल दिया.

रनवे के ऊपर मंडराते दिखें संदिग्ध ड्रोन

रविवार रात करीब 10 बजे जब एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) की रडार और ग्राउंड स्टाफ की नजर रनवे के ठीक ऊपर पड़ी, तो वहां 2 से 4 संदिग्ध उड़ती वस्तुएं ड्रोन दिखाई दिये. ये संदिग्ध ड्रोन रुडाला गांव की तरफ से आये थे और संवेदनशील ऑपरेशनल एरिया में मंडरा रहे थे. इन्हीं को देखते ही ATC ने बिना देर किए तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल लागू कर दिया. लैंडिंग के लिए तैयार हो रही गाड़ियों और रनवे को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया गया. इसके साथ ही आसमान में चक्कर काट रही फ्लाइट्स को तत्काल दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दिया गया.

7 उड़ानों पर पड़ा असर, दिल्ली और चंडीगढ़ डायवर्ट हुए विमान

अचानक से सुरक्षा अलर्ट की वजह से कुल 7 अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों को डायवर्ट किया गया. इनमें देश-विदेश से अपने घर लौट रहे मुसाफिर घंटों हवा में ही फंसे रहे. वहीं मलेशिया एयरलाइंस कुआलालंपुर से अमृतसर आ रही इस उड़ान को सुरक्षा कारणों से दिल्ली डायवर्ट किया गया. वहीं इंडिगो की मुंबई और दिल्ली से अमृतसर पहुंची फ्लाइट्स को चंडीगढ़ में लैंड कराना पड़ा. इसके अलावा एयर इंडिया की दिल्ली से उड़ान भरने के बाद अमृतसर के आसमान में पहुंचीं दो फ्लाइट्स को वापस दिल्ली भेज दिया गया. शारजाह से आने वाली फ्लाइट्स इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस की खाड़ी देशों से आ रही उड़ानों को भी दिल्ली की तरफ मोड़ दिया गया. 

क्यों संवेदनशील है यह इलाका

पंजाब और अमृतसर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पाकिस्तान बॉर्डर के बहुत पास है. ऐसे में सीमा पार से हथियारों, विस्फोटकों या नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए पहले भी ड्रोन का इस्तेमाल होता रहा है. रनवे के ठीक ऊपर इतने संवेदनशील क्षेत्र में ड्रोन जैसी चीजों का दिखाई देना सिर्फ एक तकनीकी खराबी या लापरवाही नहीं हो सकती. सुरक्षा बल CISF और पंजाब पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज और रडार डेटा की जांच कर रहे हैं. सीमा से सटे इलाकों और रुडाला गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन संदिग्ध वस्तुओं को कौन संचालित कर रहा था.

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