आंवला नवमी की शाम 9 दीपक जलाने की मान्यता है. जानिए दीपदान की 5 शुभ जगहें, पूजा का मंत्र, आंवले के पेड़ के नीचे भोजन का महत्व और स्नान से जुड़े नियम.

आंवला नवमी का पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है. इस दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ आंवले के वृक्ष की आराधना करने का विधान है. मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है. यही वजह है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, परिक्रमा और उसके नीचे भोजन करने का विशेष महत्व बताया गया है.

लेकिन क्या आप जानते हैं कि आंवला नवमी की शाम दीपदान करना भी बेहद शुभ माना जाता है? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन सूर्यास्त के बाद 9 दीपक जलाकर सुख-समृद्धि की कामना की जाती है. खास बात यह है कि इन दीपकों को किन स्थानों पर रखना चाहिए, इसका भी विशेष विधान बताया जाता है. आइए जानते हैं आंवला नवमी पर दीपदान का महत्व, 9 दीपकों का उपाय और पूजा से जुड़े जरूरी नियम.

आंवला नवमी पर 9 दीपक जलाने का क्या है महत्व?

आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहा जाता है. अक्षय का अर्थ है जिसका कभी क्षय यानी नाश न हो. इसी वजह से इस दिन किए गए दान, जप, तप और पूजा-पाठ को अक्षय पुण्य देने वाला माना जाता है. धार्मिक मान्यता है कि इस दिन आंवले के वृक्ष के पास दीपदान करने से घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि बनी रहती है.

इस दिन शाम को सूर्यास्त के बाद 9 दीपक जलाने का उपाय बताया जाता है. इसके लिए घी या कपूर से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं. दीपक जलाते समय मन में भगवान विष्णु का ध्यान करें और परिवार की सुख-शांति की कामना करें. ध्यान रखें कि सभी दीपकों को एक साथ प्रज्वलित करने की परंपरा बताई गई है.

इन 5 जगहों पर करें 9 दीपकों का दीपदान

आंवला नवमी की शाम दीपदान करते समय घर और पूजा स्थल की इन 5 जगहों को शुभ माना गया है. मान्यता के अनुसार, यहां दीपक जलाकर परिवार की खुशहाली और समृद्धि की प्रार्थना की जा सकती है.

1. आंवले के पेड़ की जड़ के पास: आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व है. शाम को पेड़ की जड़ के पास घी का दीपक जलाकर दीपदान करें. ध्यान रखें कि पेड़ या उसकी जड़ों को नुकसान न पहुंचे.

2. तुलसी के पौधे के सामने: तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय माना जाता है. ऐसे में तुलसी के सामने दीपक जलाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें.

3. भगवान विष्णु या शिवजी के मंदिर में: घर के मंदिर या नजदीकी मंदिर में दीपदान करें. इस दौरान भगवान से परिवार के आरोग्य और सुख-शांति की प्रार्थना करें.

4. घर के मुख्य दरवाजे पर: घर के प्रवेश द्वार के दोनों ओर दीपक रख सकते हैं. धार्मिक मान्यता में मुख्य द्वार पर दीप जलाना शुभ माना जाता है. इससे घर में सकारात्मकता आने की कामना की जाती है.

5. छत या बालकनी में: घर की छत या बालकनी में खुले आसमान के नीचे भी दीपदान कर सकते हैं. यहां दीपक किसी सुरक्षित और स्थिर जगह पर रखें, ताकि हवा से वे गिरें नहीं.

आंवला नवमी पर इस मंत्र का करें जाप

आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा करते समय एक विशेष मंत्र का जाप करने का विधान बताया गया है. पूजा के दौरान वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर श्रद्धापूर्वक यह मंत्र बोल सकते हैं.

ॐ धात्रे नमः

इस मंत्र का जाप करते हुए आंवले के वृक्ष की परिक्रमा करें. मान्यता है कि श्रद्धा के साथ किया गया पूजन और मंत्र जाप पुण्य फल प्रदान करता है.

आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का भी है विधान

आंवला नवमी पर सिर्फ वृक्ष की पूजा ही नहीं, बल्कि उसके नीचे बैठकर भोजन करने की भी परंपरा है. पौराणिक कथा के अनुसार, एक बार माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु और शिवजी का स्वरूप मानकर उनकी पूजा की थी. इसके बाद उन्होंने वृक्ष के नीचे भोजन बनाया और दोनों देवताओं को भोग लगाया. तभी से इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने की परंपरा जुड़ी मानी जाती है.

इस दिन परिवार के साथ आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर सात्विक भोजन करना और जरूरतमंदों को अन्न दान करना शुभ माना जाता है. आंवले का फल भी दान किया जा सकता है.



आंवला नवमी पर स्नान में आंवले का इस्तेमाल न करें?

आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा और उसके नीचे भोजन करने का महत्व बताया गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि स्नान में भी आंवले या उसके रस का इस्तेमाल करना जरूरी है. संक्रांति शिरोमणि के संदर्भ में नवमी समेत कुछ तिथियों पर आंवले के जल से स्नान करने का निषेध बताया गया है.

वशिष्ठ ऋषि के कथन के अनुसार भी सप्तमी, नवमी, दशमी, त्रयोदशी, अमावस्या और रविवार को स्नान में आंवले का इस्तेमाल वर्जित बताया गया है. वहीं तिल मिश्रित जल से स्नान को पुण्य और धन प्राप्ति से जोड़ा गया है. यह ग्रंथों में वर्णित धार्मिक मान्यता है, इसे किसी अनिवार्य नियम या निश्चित परिणाम के रूप में नहीं लेना चाहिए.

कुल मिलाकर, आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष की पूजा, परिक्रमा, मंत्र जाप, दीपदान और अन्न दान को विशेष महत्व दिया जाता है. इस दिन श्रद्धा के साथ किए गए सत्कर्मों को अक्षय पुण्य देने वाला माना जाता है.

