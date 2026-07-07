'मैं UP से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन लेनी है', जब सुबह 3 बजे अमिताभ बच्चन ने किया फोन

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपने सटीक बिजनेस फैसलों के लिए भी जाने जाते हैं. ऐसा ही एक फैसला अयोध्या से भी जुड़ा है.

बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन जब कोई फैसला लेते हैं, तो उनका अंदाज भी बिल्कुल शहंशाह जैसा ही होता है. हाल ही में एक रियल एस्टेट समिट के दौरान एक बेहद दिलचस्प और अनसुना किस्सा सामने आया है. मशहूर रियल एस्टेट कंपनी द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के फाउंडर और चेयरमैन अभिनंदन लोढ़ा ने बताया कि बिग बी ने अयोध्या में जमीन खरीदने के लिए उन्हें रात के करीब 3 बजे फोन घुमा दिया था, और कीमत पता चलते ही अगले ही दिन 15 करोड़ रुपये ट्रांसफर भी कर दिए.

ये मजेदार किस्सा खुद अभिनंदन लोढ़ा ने हिंदुस्तान टाइम्स इंडिया नेक्स्ट रियल एस्टेट समिट 2026 के मंच पर साझा किया. उन्होंने बताया कि यह बात साल 2023 की है, जब वह ऑस्ट्रेलिया में थे. वहां उनके फोन पर कुछ मिस्ड कॉल्स आए और साथ में एक मैसेज आया, जिसमें लिखा था, "मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, जब भी आपके पास समय हो, प्लीज मुझे वापस कॉल करें." लोढ़ा ने बताया कि सुपरस्टार का मैसेज देखते ही वे सम्मान में अपनी जगह पर खड़े हो गए और तुरंत उन्हें वापस फोन लगाया.

"मैं यूपी से हूं और मुझे अयोध्या जी में जमीन चाहिए"

अभिनंदन लोढ़ा के मुताबिक, फोन उठते ही अमिताभ बच्चन ने बड़े ही आदर के साथ सीधे मुद्दे की बात की. उन्होंने कहा, "अभिनंदन जी, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं पवित्र नगरी अयोध्या जी में अपने लिए एक जमीन खरीदूं." इस पर लोढ़ा ने तुरंत हामी भरते हुए कहा कि यह काम बिल्कुल हो जाएगा.

जब अमिताभ बच्चन ने जमीन की कीमत पूछी, तो लोढ़ा थोड़े झिझक गए. उन्होंने बिग बी से कहा, "सर, मैं आपसे कीमत की बात भला कैसे कर सकता हूं?" लेकिन बच्चन साहब ने पेशेवर अंदाज दिखाते हुए कहा कि वे करीब 15,000 वर्ग फुट का प्लॉट लेना चाहते हैं. जब लोढ़ा ने बताया कि इसकी कीमत लगभग 15 करोड़ रुपये के आसपास आएगी, तो महानायक ने जरा भी देर नहीं की और अगले ही दिन पूरे 15 करोड़ रुपये कंपनी के खाते में भेज दिए.

अयोध्या में लगातार बढ़ रहा है बिग बी का निवेश

द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अमिताभ बच्चन पिछले कुछ वर्षों से लगातार अयोध्या में अपनी प्रॉपर्टी का दायरा बढ़ा रहे हैं. इसे देश के सबसे बड़े और भरोसेमंद सेलेब्रिटी निवेश के रूप में देखा जा रहा है. इसी साल मार्च में बिग बी ने अभिनंदन लोढ़ा की कंपनी से 35 करोड़ रुपये की 2.67 एकड़ जमीन खरीदी है. यह अयोध्या में उनका तीसरा और कंपनी के साथ कुल चौथा बड़ा निवेश है. यह प्लॉट कंपनी के मशहूर 75 एकड़ के प्रोजेक्ट 'द सरयू' के पास ही स्थित है.

मई 2025 की डील

इससे पहले मई 2025 में उन्होंने 'द सरयू' प्रोजेक्ट के ठीक बगल में करीब 40 करोड़ रुपये की लागत से 25,000 वर्ग फुट का एक और बड़ा प्लॉट अपने नाम किया था. अयोध्या में उनकी निवेश यात्रा 2024 में शुरू हुई थी, जब उन्होंने 'द सरयू' प्रोजेक्ट के भीतर ही 14.5 करोड़ रुपये में 10,000 वर्ग फुट का अपना पहला प्लॉट खरीदा था.

अभिनंदन लोढ़ा का मानना है कि अमिताभ बच्चन का अयोध्या में यह निवेश सिर्फ पैसा लगाना नहीं है, बल्कि यह जमीन को एक ऐसी पारिवारिक विरासत के रूप में देखने जैसा है जो पीढ़ियों तक अपनी वैल्यू बनाए रखती है. अयोध्या में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी निवेश बढ़ रहा है, उससे यह पवित्र नगरी लॉन्ग-टर्म रियल एस्टेट निवेश के लिए देश का सबसे हॉट डेस्टिनेशन बनकर उभरी है, जहां आस्था और आधुनिक विकास एक साथ मिल रहे हैं.

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