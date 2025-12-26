आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

Amit Shah Security Summit: गृह मंत्री अमित शाह आज आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इसमें कट्टरपंथ, आतंकी फंडिंग और साइबर खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पर चर्चा होगी.

भारत की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस बैठक में देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां, राज्य पुलिस के आला अधिकारी और खुफिया तंत्र के विशेषज्ञ एक मंच पर जुट रहे हैं.

आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर मंथन

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के उन नए और उभरते खतरों की पहचान करना है, जो तकनीक के साथ बदल रहे हैं. अब आतंकवाद केवल सीमा पार से घुसपैठ तक सीमित नहीं है, बल्कि 'लोन वुल्फ' अटैक और कट्टरपंथ जैसे खतरे आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं.

साइबर टेरर और डिजिटल खतरों पर चर्चा

वर्तमान समय में आतंकी संगठन डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का सहारा ले रहे हैं. अमित शाह इस सम्मेलन में साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए एक एकीकृत रणनीति पेश कर सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियों को डिजिटल दुनिया में आतंकियों से दो कदम आगे रहने के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा.

'टेरर फंडिंग' की कमर तोड़ना

आतंकवाद की जड़ें उसके वित्तपोषण में होती हैं. इस सम्मेलन में एनआईए और अन्य वित्तीय जांच एजेंसियां इस बात पर चर्चा करेंगी कि कैसे हवाला और नए जमाने के डिजिटल लेन-देन के जरिए होने वाली आतंकी फंडिंग को पूरी तरह रोका जाए. गृह मंत्री पूर्व में भी कह चुके हैं कि जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, तब तक आतंकवाद का अंत संभव नहीं है.

सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल

सम्मेलन का एक प्रमुख एजेंडा विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच रीयल-टाइम सूचना साझाकरण को बढ़ाना है. मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) को और अधिक सशक्त बनाने पर विचार किया जाएगा ताकि किसी भी खतरे की सूचना तत्काल निचले स्तर तक पहुंच सके.

युवाओं को गुमराह कर कट्टरपंथ की राह पर ले जाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए एक 'प्रिवेंटिव' मॉडल पर चर्चा होगी. इसमें सामुदायिक पुलिसिंग और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने जैसे सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

अमित शाह का विजन: सुरक्षित भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'आतंकवाद मुक्त भारत' के संकल्प को दोहराते हुए अमित शाह सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करने का रोडमैप साझा करेंगे. उनके संबोधन में पड़ोसी देशों से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश रहने की भी उम्मीद है.

यह सम्मेलन केवल चर्चा का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां से निकलने वाले निष्कर्षों को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया जाएगा. आगामी 48 घंटों में होने वाला विचार-विमर्श भारत की आंतरिक सुरक्षा को आने वाले दशकों के लिए अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

