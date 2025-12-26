FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

जयपुर चौमूं में मस्जिद से पुलिस पर पथराव, मस्जिद के बाहर पत्थर हटाने पर हुआ था विवाद, देर रात उपद्रवियों ने पुलिस पर पत्थर फेंके | राबड़ी देवी सरकारी आवास में शिफ्ट नहीं होंगी, हार्डिंग रोड पर नया सरकारी आवास आवंटित हुआ है | यूपी में SIR फॉर्म भरने का आज आखिरी दिन

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Gujarat Earthquake Today: गुजरात के कच्छ में सुबह-सुबह कांपी धरती, 10 KM गहराई पर था केंद्र.. जानें कितना हुआ नुकसान

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

Dhurandhar BO Day 21: क्रिसमस की छुट्टी का 'धुरंधर' को हुआ फायदा, कर डाला तगड़ा कलेक्शन

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित

Homeभारत

भारत

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

Amit Shah Security Summit: गृह मंत्री अमित शाह आज आतंकवाद विरोधी राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे. इसमें कट्टरपंथ, आतंकी फंडिंग और साइबर खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय पर चर्चा होगी.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Dec 26, 2025, 07:50 AM IST

आतंकवाद के खिलाफ भारत का 'जीरो टॉलरेंस' प्लान, आज सम्मेलन में रणनीति साझा करेंगे अमित शाह

Amit Shah

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

भारत की आंतरिक सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है. इस दो दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे. इस बैठक में देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां, राज्य पुलिस के आला अधिकारी और खुफिया तंत्र के विशेषज्ञ एक मंच पर जुट रहे हैं.

आतंकवाद के बदलते स्वरूप पर मंथन

इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद के उन नए और उभरते खतरों की पहचान करना है, जो तकनीक के साथ बदल रहे हैं. अब आतंकवाद केवल सीमा पार से घुसपैठ तक सीमित नहीं है, बल्कि 'लोन वुल्फ' अटैक और कट्टरपंथ जैसे खतरे आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं.

साइबर टेरर और डिजिटल खतरों पर चर्चा

वर्तमान समय में आतंकी संगठन डार्क वेब, क्रिप्टोकरेंसी और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स का सहारा ले रहे हैं. अमित शाह इस सम्मेलन में साइबर आतंकवाद से निपटने के लिए एक एकीकृत रणनीति पेश कर सकते हैं. सुरक्षा एजेंसियों को डिजिटल दुनिया में आतंकियों से दो कदम आगे रहने के लिए प्रशिक्षित करने पर जोर दिया जाएगा.

'टेरर फंडिंग' की कमर तोड़ना

आतंकवाद की जड़ें उसके वित्तपोषण में होती हैं. इस सम्मेलन में एनआईए और अन्य वित्तीय जांच एजेंसियां इस बात पर चर्चा करेंगी कि कैसे हवाला और नए जमाने के डिजिटल लेन-देन के जरिए होने वाली आतंकी फंडिंग को पूरी तरह रोका जाए. गृह मंत्री पूर्व में भी कह चुके हैं कि जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी, तब तक आतंकवाद का अंत संभव नहीं है.

सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल

सम्मेलन का एक प्रमुख एजेंडा विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच रीयल-टाइम सूचना साझाकरण को बढ़ाना है. मल्टी-एजेंसी सेंटर (MAC) को और अधिक सशक्त बनाने पर विचार किया जाएगा ताकि किसी भी खतरे की सूचना तत्काल निचले स्तर तक पहुंच सके.
युवाओं को गुमराह कर कट्टरपंथ की राह पर ले जाने की कोशिशों को नाकाम करने के लिए एक 'प्रिवेंटिव' मॉडल पर चर्चा होगी. इसमें सामुदायिक पुलिसिंग और स्थानीय स्तर पर निगरानी बढ़ाने जैसे सुझावों पर विचार-विमर्श किया जाएगा.

अमित शाह का विजन: सुरक्षित भारत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'आतंकवाद मुक्त भारत' के संकल्प को दोहराते हुए अमित शाह सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों और तकनीक से लैस करने का रोडमैप साझा करेंगे. उनके संबोधन में पड़ोसी देशों से प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश रहने की भी उम्मीद है.
यह सम्मेलन केवल चर्चा का केंद्र नहीं है, बल्कि यहां से निकलने वाले निष्कर्षों को राष्ट्रीय सुरक्षा नीति का हिस्सा बनाया जाएगा. आगामी 48 घंटों में होने वाला विचार-विमर्श भारत की आंतरिक सुरक्षा को आने वाले दशकों के लिए अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
नए साल में सोना या चांदी? जानिए 2026 में कौन देगा बेहतर रिटर्न
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
दोस्तों के साथ नए साल की शुरुआत को बनाएं यादगार, भारत की इन 5 जगहों पर करें न्यू ईयर ट्रिप प्लान
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
IAS या आर्मी ऑफिसर, आखिर किसके पास होती है ज्यादा शक्ति? समझिए पावर का पूरा गणित
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ! 
Numerology: बहुत ज्यादा पजेसिव होते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग, मुश्किल में पड़ जाती है लव लाइफ!
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
नए साल में EPFO खाताधारकों को राहत, पैसा निकालना होगा और आसान
MORE
Advertisement
धर्म
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
खरमास में पंचक का अशुभ योग आज से हुआ शुरू, इन राशियों को 28 दिसंबर तक रहना होगा सतर्क वरना होगा बड़ा नुकसान
Vastu Effects On Travel: सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
सप्ताह के 7 दिनों में किस किस दिशा में यात्रा करना होता है अशुभ, मुश्किलों से भर जाता है रास्ता
Vastu tips: इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
इस दिशा में वास्तुदोष प्रकट होने पर पति पत्नी में होता है झगड़ा, वास्तु की ये 4 गलतियां करा देती हैं Divorce
Vinayak Chaturthi 2025: आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
आज विनायक चतुर्थी पर ऐसे करें गणपति बप्पा का प्रसन्न, जानें व्रत से लेकर पूजा विधि और गणेश जी के मंत्र
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
इन तारीखों पर जन्मे लोगों का 2026 आत्मविश्वास हिला देगा तो कुछ को चुनौतियां और सफलताएं दोनों मिलेंगी
MORE
Advertisement