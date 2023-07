'वो जमाने गए, अब सुई के बराबर कोई जमीन नहीं ले सकता', अरुणाचल में अमित शाह ने चीन को ललकारा

डीएनए हिंदी: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने सोमवार को भारत-चीन सीमा से लगे किबिथू (Kibithoo) गांव में ‘वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम’ (वीवीपी) की शुरुआत की. इससे सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी. इस परियोजना पर करीब 4800 करोड़ रुपये का खर्च आएगा. अमित शाह का यह दौरा काफी अहम माना जा रहै है, क्योंकि हाल ही में चीन ने अरुणाचल के 11 स्थानों के नाम बदल दिए थे. इस मौके पर अमित शाह ने बगैर नाम लिए चीन को ललकारते हुए कहा कि अब कोई भी सीमा पर आंख उठाकर नहीं देख सकता. सुई की नोक के बराबर कोई बॉर्डर के इस तरफ अतिक्रमण नहीं कर सकता. वो जमाने चले गए जब भारत की जमीन पर कोई अतिक्रमण कर सकता था.

अमित शाह ने कहा कि अरुणाचल निवासियों के जोश ने 1962 में चीन को कदम वापस खींचने के लिए विवश कर दिया. उन्होंने कहा कि पहले का समय विपरीत था. अब सीमावर्ती इलाकों के लोग कहते हैं कि वे भारत के आखिरी नहीं, पहले गांव के निवासी हैं. प्रधनमंत्री मोदी ने विमर्श बदल दिया है. मैं किबिथू के उन शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं जिन्होंने 1962 के भारत-चीन युद्ध में संसाधनों के अभाव में भी वीरता से लड़ाई लड़ी .

'वृद्ध हो जाऊं तो आऊं अरुणाचल रहने'

उन्होंने कहा कि जब मैं आया तो सैंकड़ों झरनों को देखा. मैंने यहां उतरते ही पेमा खांडू से कहा कि एक घर ले लीजिए, जब मैं वृद्ध हो जाऊं तो यहां रहने आऊं. भगवान परशुराम ने अरुणाचल का नाम दिया था. देश का हर बच्चा अरुणाचल को सूर्यदेव की पहली किरण की धरती से जानता है.

#WATCH | Kibithoo is India’s first village & not the last village. Earlier when people visited here, they used to say "I had gone to the last village of the country, but today, I'll say that I visited the first village of India,": Union HM Amit Shah in Kibithoo, Arunachal Pradesh pic.twitter.com/yvdrx1rK0n