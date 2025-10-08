अमित शाह की बदल गई ईमेल आईडी, Google-Microsoft को छोड़कर इस स्वदेशी तकनीक को अपनाया

Amit Shah Zoho ID: अमित शाह के पोस्ट के बाद Zoho ने कहा कि नेशनल लीडरशिप द्वारा इंडियन इनोवेशन को अपनाना बेहद इंस्पायरिंग है. शाह ने इस आईडी पर संपर्क करने का निवेदन किया है.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने बुधवार को अपना आधिकारिक ईमेल का एड्रेस बदल दिया है. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है. अमित शाह ने बताया कि अब वे Gmail की जगह Zoho का इस्तेमाल कर रहे हैं. Zoho की हाल ही में कई मंत्रियों ने भी तारीफ की थी और लोगों से इसके इस्तेमाल का आग्रह किया था.

अमित शाह ने एक्स पर लिखा, "मैंने अपना ईमेल एड्रेस Zoho मेल पर स्विच कर लिया है. कृपया मेरे ईमेल पते में हुए बदलाव पर ध्यान दें. मेरा नया ईमेल एड्रेस amitshah.bjp@zohomail.in है. भविष्य में मेल के जरिए पत्राचार के लिए कृपया इसी पते का इस्तेमाल करें. इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद."

Zoho मेल एक सुरक्षित और प्रोफेशनल ईमेल सेवा प्रदान करता है, जो यूजर्स को बेहतर डेटा प्रबंधन और आसान मेलिंग अनुभव कराता है. इस प्लेटफॉर्म को खासकर कंपनियों और प्रोफेशनल्स के लिए बनाई गई है.

Zoho ने अमित शाह का किया शुक्रिया

अमित शाह के पोस्ट के बाद Zoho का रिप्लाई आया है. जोहो वर्कप्लेस ने रिप्लाई करते हुए अमित शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि नेशनल लीडरशिप द्वारा इंडियन इनोवेशन को अपनाना बेहद इंस्पायरिंग है.

Hello everyone,



I have switched to Zoho Mail. Kindly note the change in my email address.



My new email address is amitshah.bjp @ https://t.co/32C314L8Ct. For future correspondence via mail, kindly use this address.



Thank you for your kind attention to this matter. — Amit Shah (@AmitShah) October 8, 2025

हाल ही में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी अपना आधिकारिक ईमेल पता जोहो मेल पर स्विच किया था, जिससे इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई है. Zoho Mail, जोहो कॉर्पोरेशन की ओर से पेश की गई एक ऑनलाइन ईमेल सेवा है, जो गूगल के Gmail और Microsoft के आउटलुक का एक बेहतरीन विकल्प है. इस डोमेन पर आप भी अपना ईमेल अकाउंट बना सकते हैं.

