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बंगाल में किसकी जीत से सबसे ज्यादा खुश दिखे अमित शाह? बजवाईं जोरदार तालियां, नाम जानकर चौंक जाएंगे

पश्चिम बंगाल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. साल 2026 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 207 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया है.

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Gaurav Barar

Updated : May 09, 2026, 11:57 AM IST

बंगाल में किसकी जीत से सबसे ज्यादा खुश दिखे अमित शाह? बजवाईं जोरदार तालियां, नाम जानकर चौंक जाएंगे
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पश्चिम बंगाल की राजनीतिक धरती पर एक नए युग की शुरूआत करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने शुक्रवार (8 मई 2026) को शुभेंदु अधिकारी को राज्य के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तुत किया. यह क्षण केवल एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक शताब्दी लंबी वैचारिक तपस्या और संघर्ष की परिणति के रूप में देखा गया.

शाह ने भावुक होते हुए याद दिलाया कि 2015 में अपना खाता खोलने वाली पार्टी ने 2026 में 207 सीटों का जो विशाल आंकड़ा छुआ है, उसके पीछे भाजपा के 321 कार्यकर्ताओं का बलिदान छिपा है. उन्होंने इस सफर को सुखद तो बताया, लेकिन उन संघर्षों को रेखांकित करना नहीं भूले जिन्होंने इस मार्ग को अत्यंत कठिन बनाया था. 

औसग्राम से नवनिर्वाचित विधायक का किया खास जिक्र

अमित शाह के संबोधन का सबसे हृदयस्पर्शी हिस्सा वह रहा, जब उन्होंने सत्ता की चमक-धमक के बीच जमीन से जुड़ी एक महिला की संघर्ष गाथा को मंच दिया. उन्होंने औसग्राम से नवनिर्वाचित विधायक कलिता माझी का विशेष जिक्र किया. कलिता की कहानी किसी चमत्कार से कम नहीं है, एक ऐसी महिला जो कल तक दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपना गुजारा करती थी, आज बंगाल की विधानसभा में जनमानस की आवाज बनेगी.  

Kalita

विशेष रूप से तालियां बजवाईं

शाह ने कलिता के लिए विशेष रूप से तालियां बजवाईं और उन्हें बंगाल की उन असंख्य बहनों के लिए उम्मीद की किरण बताया जो भीषण गरीबी में जीवन व्यतीत कर रही हैं. कलिता ने तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी को 12,000 से अधिक मतों से शिकस्त देकर यह साबित किया कि लोकतंत्र में सेवा और समर्पण ही सर्वोपरि है. 

Kalita

कलिता माझी का राजनीतिक सफर 2014 में एक बूथ एजेंट के रूप में शुरू हुआ था. अपनी निष्ठा के कारण वह बोलपुर जिले की महासचिव बनीं, लेकिन उन्होंने कभी अपनी आर्थिक स्थिति को अपने काम के आड़े नहीं आने दिया. 2021 की हार के बावजूद वह डटी रहीं. आश्चर्य की बात यह है कि टिकट मिलने के एक सप्ताह बाद तक भी वह घरों में काम करने जाती रहीं, और केवल नामांकन की व्यस्तता के कारण उन्होंने अपना काम छोड़ा. 

अन्य महिलाओं का भी किया जिक्र

अमित शाह ने संदेशखाली के अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने वाली रेखा पात्रा और रत्ना देवनाथ जैसी अन्य जुझारू महिलाओं का भी जिक्र किया, जो भाजपा की इस जीत को नारी शक्ति की जीत के रूप में स्थापित करती हैं. भाषण के अंतिम चरण में शाह ने इस जीत के राष्ट्रीय महत्व को विस्तार से समझाया.

उन्होंने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार का अर्थ केवल राजनीतिक विस्तार नहीं है, बल्कि यह भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद्य बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब राज्य में घुसपैठ और पशु तस्करी बीते दौर की बात हो जाएगी.

'गंगोत्री से गंगासागर' तक भाजपा की उपस्थिति को उन्होंने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की वैचारिक विरासत की जीत बताया. 1950 में जनसंघ की स्थापना के साथ जिस विचारधारा का बीज बोया गया था, वह 2026 में उनकी जन्मभूमि बंगाल में एक विशाल वटवृक्ष बनकर उभरा है. शाह के अनुसार, यह जीत बंगाल की सांस्कृतिक और सुरक्षात्मक अस्मिता को पुनः प्राप्त करने का संकल्प है.

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