विक्रांत मैसी की नई फिल्म द साबरमती रिपोर्ट (The Sabarmati Report) की इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है. पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के बाद देश के गृहमंत्री अमित शाह ने भी इस फिल्म की तारीफ की है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में फिल्म की सराहना करते हुए उन्होंने लिखा कि सच को किसी भी तरह से दबाया नहीं जा सकता है. बता दें कि फिल्म 2004 में साबरमती एक्सप्रेस की एक बोगी को जलाने की घटना पर बनी है. एक्टर विक्रांत मैसी ने इस फिल्म में एक पत्रकार का रोल किया है.

सोशल मीडिया पर की फिल्म की तारीफ

पीएम नरेंद्र मोदी ने द साबरमती एक्सप्रेस फिल्म की तारीफ की थी. अब गृहमंत्री ने फिल्म की सराहना करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, 'कोई भी इकोसिस्टम कितना भी मजबूत क्यों न हो, लेकिन सच को दबाने की साजिश कभी कामयाब नहीं हो सकती है. सच को हमेशा के लिए अंधेरे में नहीं रखा जा सकता है. #SabarmatiReport फिल्म ईकोसिस्टम की परतों को उघाड़ती है और बेहद साहसी तरीके से इसके पीछे के सच को सामने लाने का काम करती है.'

No matter how hard a powerful ecosystem tries, it cannot keep the truth hidden in darkness forever.



The film #SabarmatiReport defies the ecosystem with unparalleled courage and exposes the truth behind the fateful episode to broad daylight. https://t.co/AnVsuCSNwi