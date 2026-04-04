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'नेल पॉलिश देखकर रो पड़ी बच्ची...', अमित शाह ने सुनाई उस मासूम की कहानी, जिसे 7 साल की उम्र में उठा ले गए थे नक्सली

गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि जिन लोगों को नक्सलियों को मारना अन्याय लगता है, वो एक बार कैंप जाकर देखें. जहां पीड़ितों के दर्द देखकर पता चल जाएगा कि नक्सलियों ने क्या किया था.

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रईश खान

Updated : Apr 04, 2026, 04:45 PM IST

'नेल पॉलिश देखकर रो पड़ी बच्ची...', अमित शाह ने सुनाई उस मासूम की कहानी, जिसे 7 साल की उम्र में उठा ले गए थे नक्सली

नक्सलवाद पर संसद में बोले अमित शाह

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केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नक्सलवाद को लेकर संसद में सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने दावा किया कि देश में नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है. हमने 31 मार्च, 2026 तक नक्सल मुक्त करने की डेडलाइन दी थी. अमित शाह ने कहा कि नक्सलवाद की जड़ गरीबी या विकास की कमी के कारण नहीं थी, बल्कि यह एक विचारधारा थी. जिसे हमने लगभग खत्म कर दिया है. गृहमंत्री ने इस दौरान नक्सल प्रभावित क्षेत्रों की पीड़ा का उदाहरण देते 7 साल की एक बच्ची की कहानी सुनाई और बताया कि कैसे छोटे-छोटे बच्चे भी इसके शिकार हो रहे थे.

अमित शाह ने बताया कि नक्सल पीड़ित लोगों के कैंप का नजारा देखेंगे तो आंखों में आंसू वाले दृश्य नजर आएंगे. एक बच्ची को नेल पॉलिश दी जाती है, तो वह लगाते-लगाते रो पड़ती है. उससे पूछा गया कि वह रो क्यों रही है? बच्ची बताती है कि वह 7 साल की थी, जब उसे नक्सली उठाकर ले गए. तब से वह पैंट-शर्ट और बूट पहनकर घूम रही है. उसने ऐसा सामान्य जीवन कभी नहीं देखा.

शाह ने कहा कि जिन लोगों को नक्सलियों को मारना अन्याय लगता है, वो एक बार कैंप जाकर देखें. जहां पीड़ितों के दर्द देखकर पता चल जाएगा कि नक्सलियों ने क्या किया था. 15,000 बच्चों का जीवन बर्बाद कर दिया. 25 से 30 तक बच्चे जंगलों में भटकते रहे. बस्तर में साप्ताहिक बाजार लगता है, जहां कुछ लोग बच्चों के सामने मां-बाप को पीटने लगते हैं, जिससे उनके बच्चे उनके साथ शामिल हो जाएं. 

माओ को क्यों हीरो मानने लगे आदिवासी?
अमित शाह ने बताया कि साल 1947 से पहले आदिवासी (Tribal) बिरसा मुंडा, तिलका मांझी रानी दुर्गावती और मुर्मू बंधुओं को अपना आदर्श मानते थे, लेकिन 1970 के बाद उनकी सोच में बदलाव होने लगा और माओ को अपना हीरो मानने लगे. इसका कारण गरीबी, अन्याय या विकास की कमी नहीं था, बल्कि वामपंथियों द्वारा फैलाया गया जाल था, जो भोले-भाले आदिवासियों को बरगलाकर नक्सलवाद के दलदल में लेकर गए. लेकिन अब वह इस बात को समझ चुके हैं. इसलिए ज्यादातर नक्सल सरेंडर करके अमन का रास्ता चुन रहे हैं.

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