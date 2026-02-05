आज अमित शाह आज लॉन्च करेंगे Bharat Taxi App, जो Ola-Uber को देगा सीधा टक्कर

FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bharat Taxi App: केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने देश का पहला सहकारी राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म 'भारत टैक्सी' लॉन्च किया. यह ऐप जीरो कमीशन और बिना सर्ज प्राइस के ड्राइवरों को मुनाफा और यात्रियों को सस्ती सेवा देगा.

Pragya Bharti

Updated : Feb 05, 2026, 07:40 AM IST

Amit Shah launch Bharat taxi app

सहकारिता के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करते हुए केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुरुवार (5 फरवरी) को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'भारत टैक्सी' (Bharat Taxi) का औपचारिक शुभारंभ किया. 'सहकार से समृद्धि' के विजन से प्रेरित यह प्लेटफॉर्म दुनिया का पहला और सबसे बड़ा ड्राइवर-स्वामित्व वाला मोबिलिटी प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है.

सहकारिता पर आधारित देश का पहला प्लेटफॉर्म

भारत टैक्सी कोई साधारण कैब एग्रीगेटर नहीं है, बल्कि यह मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 के तहत पंजीकृत एक सहकारी संस्था है. इसका संचालन 'सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड' द्वारा किया जा रहा है. इसमें ड्राइवर केवल सेवा प्रदाता नहीं, बल्कि इस सहकारी संस्था के हिस्सेदार और मालिक भी हैं.

'जीरो कमीशन' मॉडल से ड्राइवरों की चांदी

निजी कैब कंपनियों के विपरीत, भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है. जहाँ अन्य कंपनियाँ ड्राइवरों की कमाई का 25-30% हिस्सा कमीशन के रूप में काट लेती हैं, वहीं भारत टैक्सी में होने वाला पूरा मुनाफा सीधे ड्राइवरों (जिन्हें 'सारथी' कहा गया है) के खातों में जाता है. अब तक लगभग 10 करोड़ रुपये सीधे ड्राइवरों को वितरित किए जा चुके हैं.

यात्रियों को सर्ज-प्राइसिंग से मुक्ति

यात्रियों के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि यह प्लेटफॉर्म बिना सर्ज-प्राइसिंग (Surge-free Pricing) के काम करेगा. अक्सर बारिश, ट्रैफिक या पीक आवर्स के दौरान निजी कंपनियाँ किराया बढ़ा देती हैं, लेकिन भारत टैक्सी में किराया पारदर्शी और स्थिर रहेगा. इसके अलावा, बेस फेयर भी अन्य एग्रीगेटर्स के मुकाबले काफी किफायती रखा गया है.

सारथियों के लिए सामाजिक सुरक्षा

इस पहल का मुख्य उद्देश्य ड्राइवरों का आर्थिक सशक्तिकरण है. प्लेटफॉर्म से जुड़ने वाले 'सारथियों' को निम्नलिखित सुविधाएं मिलेंगी:
₹5 लाख का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा.
₹5 लाख का परिवार स्वास्थ्य बीमा.
रिटायरमेंट सेविंग्स और 24x7 समर्पित सहायता केंद्र.
दिल्ली में सात स्थानों पर सहायता केंद्र पहले से संचालित हैं.

भविष्य की योजना और विस्तार

पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर यह सेवा दिल्ली-NCR और गुजरात में पहले से ही सफल रही है, जहाँ प्रतिदिन 10,000 से अधिक राइड्स पूरी की जा रही हैं. सरकार का लक्ष्य अगले दो वर्षों के भीतर इस सेवा को देश के सभी राज्यों और प्रमुख शहरों तक विस्तार देना है. यह विदेशी निवेश आधारित प्लेटफॉर्मों के मुकाबले एक मजबूत स्वदेशी विकल्प पेश करता है.

