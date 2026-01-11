केरल में कमल खिलाने का दावा, अमित शाह ने बताई पार्टी की रणनीति, बोले-जल्द मिलेगा बीजेपी का मुख्यमंत्री

अमित शाह ने कहा कि बीजेपी केरल में लगातार मजबूत हो रही है. अन्य राज्यों के उदाहरण देते हुए उन्होंने दावा किया कि मेहनत और संगठन के दम पर पार्टी जल्द राज्य में सरकार बनाएगी.

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केरल की राजनीति को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि भले ही राज्य में भारतीय जनता पार्टी का सफर आसान नहीं रहा, लेकिन पार्टी लगातार मजबूत हो रही है. केरल में स्थानीय निकायों के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए शाह ने कहा कि बीजेपी अब राज्य में सरकार बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है. उन्होंने अन्य राज्यों के उदाहरण देकर कार्यकर्ताओं में आत्मविश्वास भरा.

राह भले ही कठिन, लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी

दरअसल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केरल में बीजेपी की राह भले ही कठिन रही हो, लेकिन पार्टी ने हार नहीं मानी है. उन्होंने भरोसा जताया कि मेहनत, संगठन और कार्यकर्ताओं की ताकत के दम पर बीजेपी केरल में भी सरकार बनाएगी. शाह ने कहा कि देश के कई राज्यों में बीजेपी ने शून्य या बेहद कमजोर स्थिति से उठकर सत्ता हासिल की है और वही मॉडल केरल में भी लागू होगा. केरल में स्थानीय निकाय चुनावों में जीतकर आए बीजेपी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) और संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (UDF) पर तीखा हमला बोला. उन्होंने दोनों गठबंधनों पर भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण और मैच फिक्सिंग जैसे गंभीर आरोप लगाए. शाह ने कहा कि ये दोनों दल न तो केरल का सही विकास कर पाए हैं और न ही राज्य की सुरक्षा को मजबूत बना सके हैं.

केरल को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा

गृह मंत्री ने दावा किया कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही केरल को भरोसेमंद शासन, मजबूत सुरक्षा और संतुलित विकास दे सकती है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को केरल में जनता का समर्थन लगातार बढ़ रहा है और पार्टी का लक्ष्य न सिर्फ विकसित भारत 2047 है, बल्कि केरल में भी बीजेपी सरकार बनाना है. शाह ने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में केरल को बीजेपी का मुख्यमंत्री मिलेगा. अन्य राज्यों का उदाहरण देते हुए अमित शाह ने कहा कि असम में कभी बीजेपी के पास विधानसभा में केवल दो सीटें थीं, लेकिन आज वहां पार्टी दो बार सरकार बना चुकी है और आगे भी मजबूत स्थिति में है. उन्होंने बताया कि मणिपुर में बीजेपी के पास एक भी सीट नहीं थी, फिर भी पार्टी ने वहां सरकार बनाई. त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश का जिक्र करते हुए शाह ने कहा कि कड़ी मेहनत और संगठन के दम पर बीजेपी ने वहां सत्ता हासिल की.

पार्टी के पास लाखों समर्पित कार्यकर्ता

शाह ने माना कि केरल में बीजेपी को सत्ता नहीं मिली है, लेकिन इसके बावजूद पार्टी के पास लाखों समर्पित कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि केरल में बीजेपी का लक्ष्य साफ है, कमल के निशान पर जीत हासिल कर राज्य का विकास करना, उसे देशविरोधी ताकतों से सुरक्षित रखना और उसकी सांस्कृतिक पहचान की रक्षा करना.

