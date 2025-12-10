FacebookTwitterYoutubeInstagram
इजरायल PM ने प्रधानमंत्री मोदी को मिलाया फोन, रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने पर हुई बात

कहीं आपकी ये आदतें तो नहीं किडनी स्टोन की जिम्मेदार? जानिए इससे बचने के आयुर्वेदिक उपाय

Isha Koppikar का फिट बॉडी का फॉर्मूला रिवील, बिना इस डाइट के नहीं बनेंगे स्ट्रॉन्ग एब्स

लोकसभा में राहुल गांधी की किस बात पर भड़के अमित शाह, बोले- मेरे बोलने का क्रम आप नहीं करेंगे तय

भारत

लोकसभा में राहुल गांधी की किस बात पर भड़के अमित शाह, बोले- मेरे बोलने का क्रम आप नहीं करेंगे तय

अमित शाह ने कहा, 'हम जितना चुनाव जीते हैं, उससे ज्यादा हारे भी हैं. हमारी पौना जिंदगी विपक्ष में चली गई. लेकिन हमने चुनाव आयोग या चुनाव आयुक्त पर कभी आरोप नहीं लगाए.

रईश खान

Updated : Dec 10, 2025, 06:56 PM IST

लोकसभा में राहुल गांधी की किस बात पर भड़के अमित शाह, बोले- मेरे बोलने का क्रम आप नहीं करेंगे तय

लोकसभा में अमित शाह और राहुल गांधी के बीच तीखी बहस

लोकसभा में आज शीतकालीन सत्र के आठवें दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बीच तीखी बहस देखने को मिली. अमित शाह चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान जवाब दे रहे थे कि बीजेपी के लोग भागते नहीं हैं. इस पर राहुल गांधी सीट से खड़े हुए और अमित शाह को चुनौती दे डाली. राहुल गांधी ने कहा कि अगर आप चुनाव सुधार से नहीं भागना चाहते तो मैं चैलेंज कर रहा हूं मेरी वोट चोरी की तीनों प्रेस कॉन्फ्रेंस पर चर्चा करें.

इस पर अमित शाह ने जवाब देते हुए कहा, 'मैं 30 साल से संसद और विधानसभा में चुनकर आ रहा हूं. मुझे संसदीय प्रणाली का लंबा अनुभव रहा है. ऐसा पहले कभी नहीं हुआ. विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि मेरी बात का जवाब दीजिए. मै कहना चाहता हूं कि क्या आपके हिसाब से संसद चलेगी? मेरे बोलने का क्रम मैं तय करूंगा. मैं किसी के उकसावने में नहीं आऊंगा.'

'मैं तय करूंगा अपने भाषण का क्रम'

अमित शाह ने कहा कि मैं एक-एक सवाल का जवाब दूंगा. इसके लिए नेता प्रतिपक्ष को थोड़ा धैर्य रखना होगा. इस पर राहुल गांधी ने कहा, यह डरा और घबराया हुआ रिस्पॉन्स है. सच्चा रिस्पॉन्स नहीं है. जवाब में शाह ने उनके सिर पर चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं. मेरे अपने भाषण का क्रम खुद तय करूंगा, नेता प्रतिपक्ष के अनुसार नहीं और रही बात राहुल गांधी के हरियाणा चुनाव में धांधली की तो जवाब देता हूं.

राहुल गांधी के 'परमाणु बम' का दिया जवाब

अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने 5 नवंबर को एक प्रेस वार्ता में एक 'परमाणु बम' फोड़ा. उस 'परमाणु बम' में उन्होंने दावा किया कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोटर हैं. इस पर चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है, बल्कि एक एकड़ के पुश्तैनी प्लॉट पर बने कई परिवारों का संयुक्त आवास है.

उन्होंने कहा कि हर परिवार को अलग-अलग घर नंबर नहीं दिए गए हैं, इसलिए उनका हाउस नंबर 265 ही लिखा है, और उनमें से एक परिवार की तीन पीढ़ियां साथ रह रही हैं. जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर ऐसा ही चल रहा है. ये न ​तो फर्जी घर है और न ही फर्जी वोटर हैं.

शाह ने कहा कि कांग्रेस का दावा है कि मतदाता सूची में कुछ व्यक्तियों के नाम दो अलग-अलग स्थानों पर दर्ज हैं. 2 बार नाम दर्ज होने वाले लोगों को दोष देना अनुचित है, क्योंकि यह अक्सर प्रणालीगत समस्याओं का परिणाम होता है. 2010 से, रिटर्निंग ऑफिसर के डुप्लिकेट प्रविष्टियों को हटाने का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण इस तरह की विसंगतियां उत्पन्न हुई.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

