'दीये और मोमबत्तियों पर क्यों खर्च करना है...', दिवाली से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान से गरमाई सियासत

दिवाली से पहले अखिलेश यादव के दीये-मोमबत्ती वाले बयान ने राजनीतिक विवाद छेड़ दिया. बीजेपी ने सपा पर हिंदू विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया, जबकि अखिलेश ने सरकार की व्यवस्था और रोशनी नीति पर सवाल उठाए.
Akhilesh Yadav: दिवाली से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के एक बयान ने सियासत को गर्म कर दिया है. अखिलेश यादव ने कहा कि हमें दीये और मोमबत्तियों पर इतना पैसा क्यों खर्च करना पड़ता है, जबकि दुनिया के कई देशों में त्योहारों के दौरान शहर महीनों तक रोशनी से चमकते रहते हैं. दरअसल, सपा प्रमुख ने क्रिसमस का उदाहरण देते हुए कहा कि, मैं कोई सुझाव नहीं देना चाहता. लेकिन भगवान राम के नाम पर एक सुझाव देता हूं. पूरी दुनिया में क्रिसमस के दौरान सभी शहर जगमगा उठते हैं और यह महीनों तक चलता है. हमें उनसे उनसे सीखने की जरूरत है. हमें दीयों और मोमबत्तियों पर इतना क्यों खर्च करना पड़ता है? जिसके बाद उन्होंने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, हम इस सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं? उन्होंने राज्य की यातायात और सफाई व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि लखनऊ को स्मार्ट सिटी कहा जाता है, लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक जाम और कचरे की समस्या अभी भी बनी हुई है.
अखिलेश के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि सपा का इतिहास हमेशा हिंदू विरोधी रहा है और राम मंदिर आंदोलन के समय भी पार्टी ने विरोध की राजनीति की. शहजाद ने आरोप लगाया कि वही पार्टी अब दीप जलाने तक पर सवाल उठा रही है. उन्होंने कहा कि सैफई में बड़े-बड़े जश्न मनाए जाते हैं, लेकिन जब अयोध्या में दीपोत्सव होता है तो सवाल खड़े किए जाते हैं.
#WATCH | Lucknow | SP Chief Akhilesh Yadav says, "... I dont want to give a suggestion. But I will give one suggestion on the name of Lord Ram. In the entire world, all the cities get illuminated during Christmas. And that goes on for months. We should learn from them. Why do we… pic.twitter.com/HAL47migCC— ANI (@ANI) October 18, 2025
अखिलेश ने यूपी में बिजली कटौती, ट्रैफिक और नागरिक सुविधाओं की कमी के लिए भी राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने सीएम योगी पर बिहार दौरे को लेकर भी निशाना साधा और उन्हें "स्टार विभाजक" बताया. उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सांप्रदायिक सोच को कभी स्वीकार नहीं करेंगे.
