UP News: उत्तर प्रदेश में शीतलहर के बीच CM योगी का बड़ा फैसला, कक्षा 1 से 12वीं तक के स्कूल एक जनवरी तक बंद

भीषण ठंड और शीतलहर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है. उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद रहेंगे.

उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही ठंड और शीतलहर ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है. कई जिलों में घना कोहरा, गलन और तापमान में गिरावट से हालात और गंभीर हो गए हैं. बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा फैसला लिया है. राज्य के सभी बोर्डों के स्कूलों को अस्थायी रूप से बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं. सीएम ने यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण खुले में सोने को मजबूर न हो. सभी रैन बसेरों में साफ-सफाई, बिस्तर, कंबल और अन्य जरूरी सुविधाएं पूरी तरह उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जरूरतमंद लोगों तक समय पर राहत सामग्री पहुंचे.

बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि

मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि ठंड के इस दौर में बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी तरह की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शासन और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार भ्रमण करें और हालात पर नजर रखें. सीएम ने यह भी कहा कि शीतलहर से प्रभावित लोगों को हरसंभव राहत मिलनी चाहिए. इसके तहत सभी जिलों में सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने और जरूरतमंदों को कंबल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has ordered the closure of all schools up to Class 12 till January 1 due to the severe cold wave and directed officials to ensure blankets, bonfires, and proper facilities at night shelters across all districts: CMO pic.twitter.com/5C5SWCJXTW — IANS (@ians_india) December 28, 2025

वहीं राजधानी लखनऊ में भी ठंड को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं. जिलाधिकारी विशाख जी ने आदेश जारी करते हुए प्री-प्राइमरी से कक्षा 12वीं तक के सभी विद्यालयों को 29 दिसंबर से 1 जनवरी 2026 तक बंद रखने के निर्देश दिए हैं. इसमें परिषदीय, सहायता प्राप्त, सरकारी और निजी सभी बोर्डों के स्कूल शामिल हैं. मौसम विभाग के अनुसार, प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक ठंड से राहत की संभावना कम है. सोमवार के लिए उत्तर प्रदेश के 37 जिलों में घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर समेत 12 जिलों में शीत दिवस की चेतावनी दी गई है. प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है.

