US Shooting: अमेरिका के मिशिगन में चर्च पर हमला, गोलीबारी और आगजनी, पुलिस ने हमलावर को मार गिराया

अमेरिका के मिशिगन में हमला हुआ है. ग्रैंड ब्लैंक्स में मॉरमोन चर्च में रविवार को गोलीबारी के बाद आगजनी की घटना सामने आई है. इसमें कई लोगों को घायल होने की खबर है. पुलिस ने हमलावार को मार गिराया है. इस घटना से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. जिसमें चर्च के ऊपर धुआं के गुब्बार उठता दिख रहा है.

चर्च के अंदर काफी लोग फंसे हुए हैं. रेस्क्यू टीम उन्हें बाहर निकालने का काम कर रही है. पुलिस ने बताया कि सभी लोग सुरक्षित हैं. किसी को कोई खतरा नहीं है. पुलिस ने हमलावर की पहचान अभी उजागर नहीं की है.

पुलिस ने बताया कि गोलीबारी ग्रैंड ब्लैंक में चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेन्ट्स में हुई. यह चर्च लगभग 50 मील उत्तर में है. मॉर्मन चर्च में कई लोगों को गोली लगने की खबर है.

BREAKING: Video shows church on fire as officials respond to active shooter with multiple victims at The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Grand Blanc, Michigan. pic.twitter.com/pQDd0UZPEu — AZ Intel (@AZ_Intel_) September 28, 2025

यह घटना वरिष्ठ नेता रसेल एम. नेल्सन की मौत के एक दिन बाद हुई है. 101 साले के नेल्शन चर्च के प्रेसिडेंट रहे थे. उनके समय में चर्च में कई बड़े बदलाव किए गए थे. इनमें मॉर्मन शब्द कम इस्तेमाल करना और LGBTQ+ लोगों के लिए ज्यादा खुले दिल दिखाने जैसे अहम फैसले थे.

