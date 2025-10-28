अमेरिका ने हरियाणा के 54 लोगों को किया डिपोर्ट , डंकी रूट से पहुंचे थे USA
ट्रम्प प्रशासन नियमित रूप से उन लोगों को निर्वासित करता है जो आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करते हैं या जिनके पास देश में रहने का कोई वैध आधार नहीं है.
अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध रूप से प्रवासियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है. इसमें हरियाणा के 54 ऐसे युवाओं को भी डिपोर्ट किया गया, जो डंकी रूट से यूएसए पहुंचे थे. पुलिस ने बताया कि ये सभी रविवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, यहां से जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे. उन्हें हिरासत में लिया गया. बाकी लोगों को सकुशल उनके घर भेज दिया गया.
जानकारी के अनुसार, अमेरिका से डिपोर्ट किये गये 54 लोगों में से 16 लोग करनाल से, 15 कैथल से, पांच अंबाला से, चार यमुनानगर से, चार कुरुक्षेत्र से, तीन जींद से, दो सोनीपत से और एक-एक पंचकूला, पानीपत, रोहतक और फतेहाबाद से थे. सभी लोग डंकी रूट से भारत से अमेरिका पहुंचे थे. हरियाणा के इन सभी युवाओं की उम्र 25 से 40 के बीच बताई जा रही है. हालांकि अभी तक पुलिस को एजेंटों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है.
अमेरिका से डिपोर्ट किये गये हरियाणा के 54 लोगों को घर पहुंचा दिया गया है. करनाल पुलिस ने मीडिया को बताया कि सभी लोग डंकी रूट से अमेरिका गये थे. उन्होंने कहा कि किसी भी एजेंट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है. साथ ही उन्होंने युवाओं को अवैध रूप से विदेश न जाने की सलाह दी है. इस बात पर ज़ोर दिया कि यह गलत तरीका है जो बाद में गंभीर समस्याओं का कारण बनता है. पुलिस ने आगे कहा कि एक जांच चल रही है, और अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो यह जांच के दौरान सामने आएगा. ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी.
डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे हरियाणा के युवकों ने वापसी के बाद बताया कि उन्होंने जाने में कई समस्याओं का सामना किया. उन्होंने वहां के लिए एजेंट्स को लाखों रुपये दिये. किसी ने इन पैसों इंतजाम घर के गहने बेचकर किया तो किसी ने जमीन बेचकर अमेरिका से पैसे कमाने का सपना चुना, लेकिन ट्रंप ने इनका सपना चूर चूर कर दिया.
