अमेरिका ने ​हरियाणा के 54 लोगों को किया डिपोर्ट , डंकी रूट से पहुंचे थे USA

Turkey Earthquake: तुर्की में फिर से कांपी धरती, 6.1 तीव्रता का आया भूकंप कई इमारतें गिरी

9/11 Attack: बुर्का पहनकर भागा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन, पूर्व CIA एजेंट का दावा 

दिल्ली में AQI बिगड़ने के आसार, 1 नवंबर से गैर-BS-VI कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध, 48 टीमें निगरानी में जुटीं

Cyclone Montha Live:तूफान के दस्तक देने के बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा में हाई अलर्ट; चेन्नई में उड़ानें और ट्रेनें स्थगित, स्कूल बंद

अंडे के साथ भूलकर भी नहीं खानी चाहिए ये 5 चीजें, वरना सेहत हो जाएगा कबाड़ा

Bank Closed: अगले 5 दिन कहां-कहां बंद रहेंगे बैंक, जानें से पहले यहां देख लें छुट्टियों की लिस्ट

Rashifal 28 October 2025: कर्क और कन्या वालों के सुख साधनों में होगी वृद्धि, जानें मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

DU छात्रा एसिड अटैक मामले में नया मोड़, पीड़िता के पिता ने रची साजिश; घटना के वक्त करोल बाग में था आरोपी

Chhath Puja 2025 Morning Arag Time:आज उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ समाप्त होगा छठ, जानें शुभ मुहूर्त से लेकर सूर्योदय का समय

भारत

ट्रम्प प्रशासन नियमित रूप से उन लोगों को निर्वासित करता है जो आव्रजन कानूनों का उल्लंघन करते हैं या जिनके पास देश में रहने का कोई वैध आधार नहीं है.

Latest News

नितिन शर्मा

Updated : Oct 28, 2025, 07:23 AM IST

अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने अवैध रूप से प्रवासियों को वापस भेजना शुरू कर दिया है. इसमें हरियाणा के 54 ऐसे युवाओं को भी डिपोर्ट किया गया, जो डंकी रूट से यूएसए पहुंचे थे. पुलिस ने बताया कि ये सभी रविवार को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरे, यहां से जो लोग आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे. उन्हें हिरासत में लिया गया. बाकी लोगों को सकुशल उनके घर भेज दिया गया.

जानकारी के अनुसार, अमेरिका से डिपोर्ट किये गये 54 लोगों में से 16 लोग करनाल से, 15 कैथल से, पांच अंबाला से, चार यमुनानगर से, चार कुरुक्षेत्र से, तीन जींद से, दो सोनीपत से और एक-एक पंचकूला, पानीपत, रोहतक और फतेहाबाद से थे. सभी लोग डंकी रूट से भारत से अमेरिका पहुंचे थे. हरियाणा के इन सभी युवाओं की उम्र 25 से 40 के बीच बताई जा रही है. हालांकि अभी तक पुलिस को एजेंटों के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है.

परिवार के पास पहुंचे सभी 54 लोग

अमेरिका से डिपोर्ट किये गये हरियाणा के 54 लोगों को घर पहुंचा दिया गया है. करनाल पुलिस ने मीडिया को बताया कि सभी लोग डंकी रूट से अमेरिका गये थे. उन्होंने कहा कि किसी भी एजेंट के बारे में कोई शिकायत नहीं मिली है. साथ ही उन्होंने युवाओं को अवैध रूप से विदेश न जाने की सलाह दी है. इस बात पर ज़ोर दिया कि यह गलत तरीका है जो बाद में गंभीर समस्याओं का कारण बनता है. पुलिस ने आगे कहा कि एक जांच चल रही है, और अगर किसी का आपराधिक रिकॉर्ड है, तो यह जांच के दौरान सामने आएगा. ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी. 

लाखों रुपये खर्च करके पहुंचे थे अमेरिका

डंकी रूट से अमेरिका पहुंचे ​हरियाणा के युवकों ने वापसी के बाद बताया कि उन्होंने जाने में कई समस्याओं का सामना किया. उन्होंने वहां के लिए एजेंट्स को लाखों रुपये दिये. किसी ने इन पैसों इंतजाम घर के गहने बेचकर किया तो किसी ने जमीन बेचकर अमेरिका से पैसे कमाने का सपना चुना, लेकिन ट्रंप ने इनका सपना चूर चूर कर दिया.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

