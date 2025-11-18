Gangster Anmol Bishnoi: कौन है अनमोल बिश्नोई? जिसे अमेरिका से लाया जा रहा भारत, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस से क्या है कनेक्शन

भारत
अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के अलावा पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला और समलमान खान के घर पर फायरिंग कराने का भी आरोपी है. NIA ने उसके ऊपर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.
पूर्व मंत्री और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मुख्य आरोपी गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई (Anmol Bishnoi) को अमेरिाक से भारत लाया जा रहा है. अमेरिकी अधिकारियों ने अनमोल को डिपोर्ट कर दिया है. बुधवार (19 नवंबर) सुबह 10 बजे तक भारतीय अधिकारी उसे लेकर दिल्ली IGI एयरपोर्ट पर आ जाएंगे. अनमोल अहमदाबाद की साबरमती सेंट्रल जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है.
अनमोल बिश्नोई बाबा सिद्दीकी के अलावा पंजाबी सिंगर सिद्दू मूसेवाला और समलमान खान के घर पर फायरिंग कराने का आरोपी है. अनमोल ने पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को भी धमकी दी थी. अनमोल बिश्नोई को भारत लाया जाना जांच एजेंसियों के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है. NIA ने उसके ऊपर 10 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा था.
US डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी को बताया कि उनके पिता की हत्या के मुख्य साजिशकर्ता अनमोल बिश्नोई को भारत डिपोर्ट कर दिया है. जीशान सिद्दीकी को भेजे गए एक ईमेल में अमेरिकी अधिकारियों ने लिखा है कि अनमोल बिश्नोई को संयुक्त राज्य अमेरिका से 18 नवंबर 2025 को निष्कासित कर दिया गया.
बता दें कि 11 अक्टूबर 2024 को मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी. बाबा सिद्दीकी को दफ्तर से बाहर निकलते समय गोली मारी गई थी. इस हत्याकांड की जांच के दौरान मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स गुरमैल सिंह और धर्मराज कश्यप को गिरफ्तार किया था. पूछताछ में उन्होंने बताया कि वह गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई के संपर्क में थे. अनमोल सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद देश से फरार हो गया था.
कौन है अनमोल बिश्नोई?
अनमोल बिश्नोई पंजाब के फजिल्का का रहने वाला है. वह लॉरेंस बिश्नोई का छोटा भाई है. उसके ऊपर 18 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं. हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और मुंबई पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही है. सबसे पहले उसका नाम सिद्दधू मूसेवाला की हत्या में सामने आया था. उसके बाद बाबा सिद्दीकी हत्याकांड और सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग में सामने आया.
