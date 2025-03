US cancels 2000 visa appointments in India: अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद हर दिन कुछ नया और नया फैसला सामने आ रहा है. ताजा मामला वीजा अपॉइंटमेंट्स से जुड़ा है. संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत में 2,000 से अधिक वीजा आवेदन रद्द कर दिए हैं, अमेरिका के दूतावास ने बुधवार को घोषणा की.

यह कदम अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद सख्त इमिग्रेशन और वीजा पॉलिसी के बीच लिया गया है. भारतीयों की एक बड़ी आबादी अमेरिका जाना पसंद करती है. फिर चाहें वो काम हो या घूमना फिरना हो या छात्रों का जाना हो.

भारत में अमेरिकी दूतावास द्वारा की गई वर्तमान कार्रवाई धोखाधड़ी से संबंधित गतिविधियों के कारण हुई. दूतावास ने 'बुरे लोगों' या बॉट्स द्वारा नियुक्ति प्रणाली में बड़े उल्लंघनों का पता लगाया और उनके खातों को निलंबित कर दिया.

अमेरिकी दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, 'भारतीय वाणिज्य दूतावास की टीम बॉट्स द्वारा किए गए लगभग 2,000 वीजा अपॉइंटमेंट रद्द कर रही है. हम उन एजेंटों और फिक्सरों के प्रति शून्य सहिष्णुता रखते हैं जो हमारी शेड्यूलिंग नीतियों का उल्लंघन करते हैं.' पोस्ट में आगे लिखा गया, हम तत्काल प्रभाव से इन नियुक्तियों को रद्द कर रहे हैं और संबंधित खातों के शेड्यूलिंग विशेषाधिकारों को निलंबित कर रहे हैं.'

भारत में अमेरिकी वीजा आवेदनों में वैसे भी काफी देरी हो रही है, खासकर बी1 और बी2 आवेदकों के मामले में. ये वीजा व्यापार और पर्यटन के लिए हैं. 2022-23 में आवेदकों को 800 से 1,000 दिनों तक इंतजार करना पड़ा था.

इस तरह के लंबे इंतजार से निपटने के लिए, अमेरिका ने जर्मनी के फ्रैंकफर्ट और थाई राजधानी बैंकॉक में भारतीय आवेदकों के लिए वीजा अपॉइंटमेंट खोले.

भारत सरकार ने वाशिंगटन के साथ वेटिंग टाइम के बारे में बार-बार चिंता जताई है. 2022 में, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के साथ वीजा देरी के बारे में चिंता जताई थी. बाइडेन प्रशासन ने बैकलॉग को COVID-19 महामारी के लिए जिम्मेदार ठहराया था. हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे को हाल के दिनों में फिर से उठाया था.

Consular Team India is canceling about 2000 visa appointments made by bots. We have zero tolerance for agents and fixers that violate our scheduling policies. pic.twitter.com/ypakf99eCo