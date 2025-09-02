क्या रूस और चीन के साथ भारत की दोस्ती से डरा हुआ है अमेरिका?

अब उसे अमेरिका के टैरिफ अटैक से मुकाबले के लिए इन दोनों देशों का साथ चाहिए. भारत के रुख में बदलाव की वजह तो स्पष्ट है, लेकिन इस तिकड़ी में ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश की भी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं.

पिछले साल चीन में पंचशील समझौते की 70वीं सालगिरह मनाई गई. इस समारोह में कई एशियाई देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए, सिवाय उस देश के जिसके साथ ये समझौता हुआ था यानी भारत. तब अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का शोर था और भारत मना रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जीत जाएं. इसकी एक ही वजह थी कि ट्रंप के रहते भारत-अमेरिका के संबंध बेहतर होंगे और चीन से मुकाबले में उसका साथ मिलेगा. इसके करीब एक साल बाद तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन हुआ और आश्चर्यजनक रूप से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल हुए. केवल शामिल ही नहीं हुए, एससीओ के मंच से उन्होंने भारत, चीन और रूस की नई तिकड़ी का पहला नजारा भी दिखा दिया. अभी ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, लेकिन अब भारत का मकसद बदल गया है. अब उसे अमेरिका के टैरिफ अटैक से मुकाबले के लिए इन दोनों देशों का साथ चाहिए. भारत के रुख में बदलाव की वजह तो स्पष्ट है, लेकिन इस तिकड़ी में ऐसा क्या है कि अमेरिका जैसे ताकतवर देश की भी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं. ट्रंप ने तो टैरिफ बम फोड़ते समय ही कह दिया था कि भारत के रूस से तेल खरीदने के चलते उन्होंने ये फैसला लिया. शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के बाद तो व्हाइट हाउस के अधिकारी से लेकर अमेरिकी विशेषज्ञ तक एक्टिव हो गए हैं. वे भारत को चीन के साथ सीमा विवाद की याद दिला रहे हैं तो ये नसीहत भी दे रहे हैं कि चीन और रूस की दोस्ती से उसे कुछ हासिल नहीं होगा.

भारत को नसीहत और चेतावनी एक साथ

भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के ट्रंप के ऐलान के बाद उसे रॉ मटेरियल के लिए सहयोगी चाहिए. अपने उत्पादों के लिए बाजार चाहिए. तेल और हथियार बेचने वाले देश चाहिए. चीन और रूस इन जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन इस दोस्ती पर अमेरिका की प्रतिक्रिया बता रही है कि वो अंदर से असहज है. ट्रंप के सलाहकार पीटर नवारो ने पीएम मोदी की तारीफ करते हुए सवाल किया है कि वे पुतिन और जिनपिंग के इतने करीब क्यों जा रहे हैं. विशेषज्ञ जर्मी चान ने कहा है कि मोदी और जिनपिंग की मुलाकात से दोनों देशों के बीच अविश्वास कम नहीं होगा, न ही प्रतिद्वंद्विता में कमी आएगी. दक्षिण एशिया मामलों के अमेरिकी विशेषज्ञ माइकल कुगलमैन का मानना है कि मोदी के चीन दौरे से भारत और अमेरिका के रिश्ते बिखर नहीं जाएंगे. अमेरिकी मीडिया भी इसमें ट्रंप प्रशासन का साथ दे रहा है. ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की चर्चा की गई है. रिपोर्ट में लिखा है कि दोनों देश उलझते रहते हैं, लेकिन ट्रंप के ट्रेड वॉर के चलते मजबूरी में एक साथ आए हैं.

इसलिए खौफजदा है अमेरिका!

अमेरिका से आ रही इस तरह की प्रतिक्रियाओं की वजह है. एक तो ट्रंप ने उम्मीद नहीं की थी कि उनके टैरिफ के ऐलान के बाद भारत इतनी जल्दी रूस, और खासकर चीन को गोलबंद कर लेगा. इसलिए तियानजिन में मोदी, पुतिन और जिनपिंग की मुस्कुराती तस्वीरों से अमेरिका भौंचक्का है. वह कहीं न कहीं इससे डरा भी हुआ है. भारत, रूस और चीन दुनिया की करीब 38 प्रतिशत जनसंख्या, 33 फीसदी जीडीपी और 20 प्रतिशत क्षेत्रफल का प्रतिनिधित्व करते हैं. दुनिया की नंबर दो, तीन और चार सेनाएं इन तीन देशों के पास हैं. इन तीनों के पास करीब 5100 परमाणु हथियार हैं. तीन में से दो के पास सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है.

तिकड़ी से डर की ये है वजह

अमेरिकी प्रशासन चाहकर भी इस तिकड़ी की अनदेखी नहीं कर सकता. इसलिए अमेरिकी विशेषज्ञों का एक तबका भारत की रूस और चीन के साथ नजदीकियों को ट्रंप प्रशासन की विफलता बता रहा है. उन्हें लग रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपतियों, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों, ने पिछले दो दशकों में भारत के साथ अच्छे संबंधों को लेकर खास पहल की थी. ट्रंप ने एक झटके में इसको खत्म कर दिया है. रूस, चीन और भारत की ये तिकड़ी एक ओर ब्रिक्स और दूसरी ओर शंघाई सहयोग संगठन को साध रही है. ये दोनों वो संगठन हैं जहां से अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की मांग उठती रही है. पुतिन ने इस बार भी यह मांग दोहराई है. यानी ये तिकड़ी केवल रणनीतिक ही नहीं, आर्थिक और व्यावसायिक रूप से भी अमेरिका को चुनौती देने में सक्षम है.

कब तक बनी रहेगी दोस्ती?

समस्या केवल एक है. वही जिसकी चर्चा शुरुआत में की गई है. कूटनीति कई बार मुंबई की बारिश से भी ज्यादा अनिश्चित होती है और गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलती है. भारत और रूस के साथ चीन की तिकड़ी 1998 में भी बनी थी. 2002 में उनके विदेश मंत्रियों की बैठक भी हुई थी. भारत और रूस की दोस्ती तो दशकों पुरानी है. आजादी से भी पहले की. दोनों के बीच व्यापारिक रिश्ते, रणनीतिक साझेदारी रही है. इसके बावजूद भारत और चीन, रूस और चीन के बीच युद्ध भी हुए हैं और सीमा-विवाद भी रहे हैं.

