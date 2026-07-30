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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

कौन हैं अंबाराम मेघवाल, किस मांग के लिए 54 दिन से कर रहे प्रोटेस्ट? तस्वीर देखकर मिलने पहुंचे BJP विधायक

सोशल मीडिया पर अंबाराम मेघवाल की तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं, जिनमें उनके आस-पास पानी और कूड़ा नजर आ रहा है और धूप से बचने के लिए ऊपर चार डंडों के सहारे तिरपाल लगा है.

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Neelam

Updated : Jul 30, 2026, 01:14 PM IST

कौन हैं अंबाराम मेघवाल, किस मांग के लिए 54 दिन से कर रहे प्रोटेस्ट? तस्वीर देखकर मिलने पहुंचे BJP विधायक

राजस्थान के बाड़मेर में 60 साल के बुजुर्ग ने 54 दिन बाद खत्म किया साइलेंट प्रोटेस्ट (Image Source: Social Media)

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  • 55 दिन से साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे अंबाराम मेघवाल
  • बीजेपी विधायक के कहने पर खत्म किया प्रदर्शन
  • अंबाराम का आरोप- राणा राजपूतों ने धोखे से हड़प ली मेरी जमीन
  • बीजेपी विधायक के दखल के बाद जिला प्रशासन ने दिया मदद का भरोसा

दिल्ली के जंतर-मंतर से करीब 800 किलोमीटर दूर राजस्थान के एक छोटे से गांव में अपने बेटे के साथ साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे दलित बुजुर्ग अंबाराम मेघवाल ने 55 दिन बाद मंगलवार (28 जुलाई, 2026) को अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया. इस प्रदर्शन में न तो कोई भीड़ थी, न मीडिया कवर रही थी और न ही कोई पॉलिटिकल सपोर्ट था, वह 55 दिन से जिला कलेक्टर ऑफिस के बाहर अकेले ही धरने पर बैठे थे. न तो गांव के लोगों ने और न ही जिला कलेक्टर के कार्यलाय में काम करने वाले किसी कर्मचारी ने उन पर ध्यान दिया. हालांकि, अब इलाके के विधायक के दखल के बाद प्रशासन उनकी मांगें सुनेगा और कार्रवाई करेगा.

अंबाराम मेघवाल की किसने हड़पी जमीन?

Deccan Herald की रिपोर्ट के अनुसार अंबाराम मेघवाल धोखाधड़ी से उनकी जमीन हड़पने के खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे थे. 54 दिन से वह जिला कलेक्टर ऑफिस के सामने कच्ची जमीन पर बैठकर अपने बेटे के साथ साइलेंट प्रदर्शन कर रहे थे. अंबाराम का दावा है कि बाड़मेर के चोहतन तहसील के देदुसर गांव में उनकी जमीन थी, जिस पर राणा राजपूतों ने सालों पहले फर्जी दस्तावेजों के सहारे जबरन कब्जा कर लिया था. जब उन्होंने जिला प्रशासन से इसकी शिकायत की तो किसी ने उनकी बात नहीं सुनी, जिसके बाद उनके पास अपनी बात रखने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा इसलिए वह धरने पर बैठ गए.

कैसे चर्चा में आए अंबाराम मेघवाल?

सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं, जिनमें उनके आस-पास पानी और कूड़ा नजर आ रहा है और धूप से बचने के लिए ऊपर चार डंडों के सहारे तिरपाल लगा है. उनके गांव में एक हजार परिवार रहते हैं, लेकिन कोई भी 54 दिनों के इस प्रदर्शन में उनके साथ नजर नहीं आया. कुछ स्थानीय पत्रकारों ने उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए, जिसके बाद यह मामला चर्चा में आया और चोहतन में भारतीय जनता पार्टी के विधायक अबूराम मेघवाल के अंबाराम के पास गए और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह उनकी मदद करेंगे. इसके बाद अंबाराम ने अपना प्रदर्शन 55वें दिन खत्म कर दिया.

धरना खत्म करने के बाद क्या बोले अंबाराम?

रिपोर्ट के अनुसार अंबाराम मेघवाल का कहना है कि प्रशासन ने उनकी मदद का आश्वासन दिया है, इसलिए वह अपना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि कई लोग उनके पास आए और उनको धरना करने से रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें विश्वास था कि उनका मकसद सही है और आखिरकार उन्हें कुछ राहत मिली है इसलिए वह धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं.

अंबाराम के प्रदर्शन पर क्या बोले गांव वाले?

गांव के एक दलित एक्टिविस्ट उदा राम मेघवाल का कहना है कि अंबाराम के पास जमीन के जो दस्तावेज हैं, वे बहुत पुराने और फेड हैं. उनके पास न जमीन का रजिस्ट्रेशन नंबर है और न ही जमीन के वैध दस्तावेज हैं, जिससे यह साबित हो कि जमीन उनकी है. उन्होंने कहा कि यही वजह है कि कोई उनकी मदद नहीं कर पा रहा है और प्रशासन ने भी इसी वजह से उनके मामले पर ध्यान नहीं दिया. उदा राम मेघवाल का कहना है कि अंबाराम मेघवाल ने कुछ वकीलों की सलाह पर यह धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने कहा कि इस गांव में 1000 रहते हैं, लेकिन कोई उनके साथ नहीं आया. हालांकि, अब उन्हें उनके इंतजार और संघर्ष का फल मिल गया है.

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