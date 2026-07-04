तो क्या वकील फीस भी न लें... यूपी पुलिस पर क्यों फूटा HC का गुस्सा, जमकर लगा दी क्लास

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वकील किसी धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार के आरोपी के लिए केस लड़ सकता है और उसके लिए जो फीस मिलेगी, उसे अपराध से अर्जित नहीं माना जा सकता है. अगर वकील खुद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल है तो फिर अलग बात है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वकीलों को उनके मुवक्किल से मिलने वाली फीस पर अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि एक वकील को उसके क्लाइंट की तरफ से मिलने वाली फीस को तब तक अपराध से अर्जित राशि नहीं माना जा सकता है, जब तक वकील खुद किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल न हो. इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस के साइबर सेल को खूब फटकार लगाई है क्योंकि उन्होंने एक वकील का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया.

साइबर सेल ने इस आधार पर अकाउंट फ्रीज किया है कि वकील को दी गई फीस उस राशि का हिस्सा हो सकती है, जो आरोपी ने गबन से अर्जित की है. जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने सख्त लहजे में कहा कि धोखाधड़ी वाले लेनदेन की वजह से साइबर सेल एक वकील का पूरा बैंक अकाउंट फ्रीज नहीं कर सकता है.

कोर्ट वकील की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. 25 जून को अपने आदेश में कोर्ट ने कहा, 'याचिकाकर्ता एक वकील है. वह सरकार, किसी सम्मानजनक व्यक्ति या समाज में अच्छी छवि न रखने वाले इंसान से भी फीस ले सकता है. वकील का काम आरोपी का बचाव करना है, चाहे वह किसी स्कैम या धोखाधड़ी में शामिल हो, लेकिन जब उसे ऐसे आरोपी से फीस मिलती है तो उस धन को अपराध से अर्जित नहीं माना जा सकता है.'

कोर्ट ने कहा कि अगर इस तरह साइबर धोखाधड़ी बताकर वकीलों के बैंक फ्रीज कर दिए गए तो वकीलों के लिए अपना काम करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. इस तरह अदालत के कामकाज में बाधा उत्पन्न होगी. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) से एक व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करने का निर्देश दिया कि राज्य सरकार बताए कि वह पुलिस की ओर से इस तरह की जाने वाली कार्रवाई को नियंत्रित करने के लिए क्या करेगी ताकि अदालतों के सामने न्याय देने में किसी तरह की रुकावट न हो.

एडवोकेट आयुष बाजपेयी की रिट पेटीशन पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. आयुष बाजपेयी ने पुलिस की साइबर सेल के निर्देश पर उनके बैंक खाते को फ्रीज किए जाने को चुनौती दी थी. वकील ने दलील दी कि उन्होंने केस लड़ने के लिए अपने मुवक्किल से फीस ली थी. उसके अकाउंट में 18 मार्च को 20 हजार रुपये, 23 अप्रैल को 3,700 रुपये और इतना ही अमाउंट दो बार और क्रेडिट हुआ था.

कोर्ट ने कहा, 'एक वकील बड़े घोटाले या धोखाधड़ी में शामिल आरोपी का बचाव कर सकता है, लेकिन जब ऐसा आरोपी अपने वकील के खाते में फीस भेजता है तो उसे अपराध से अर्जित आय का पैसा नहीं कहा जा सकता.' कोर्ट ने कहा कि अगर वकील खुद एक आपराधिक कृत्य में संलिप्त होता है तो यह बिल्कुल अलग मामला होगा और उसके खाते में पैसा आना उसके अपने अपराध की कमाई होगी.