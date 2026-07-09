प्यूबर्टी शादी की उम्र कैसे... शरिया पर HC के एक फैसले ने मुस्लिम शादियों पर खड़े कर दिए सवाल, पढ़ें क्या है पूरा आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि धर्म की परवाह किए बिना देश के हर नागरिक के लिए विवाह की न्यूनतम आयु वही होगी, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में निर्धारित की गई है.

हाईकोर्ट ने कहा- शरिया चाइल्ड मैरिज एक्ट और POCSO से ऊपर नहीं.

हाईकोर्ट ने कहा- सभी धर्मों के लिए शादी की न्यूनतम आयु वही जो चाइल्ड मैरिज एक्ट में निर्धारित

16 साल की मुस्लिम लड़की की शादी पर HC का अहम फैसला

कोर्ट ने कहा- 18 साल से कम उम्र में शादी की इजाजत नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ (PMLA) को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति की शादी की अनुमति दी जाती है तो ववैवाहिक संबंधों की वजह से यह पॉक्सो एक्ट का सीधा उल्लंघन है. कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ प्यूबर्टी को शादी की उम्र मानता है, लेकिन यह नियम बाल विवाह निषेध अधिनियम (PCMA) और पॉक्सो एक्ट (POCSO) जैसे कानूनों से ऊपर नहीं हो सकता है.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने कहा कि पॉक्सो और पीसीएमए बच्चों के साथ यौन संबंध को अपराध मानते हैं. जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने कहा कि धर्म की परवाह किए बिना देश के हर नागरिक के लिए विवाह की न्यूनतम आयु वही होगी, जो बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम में निर्धारित की गई है.

किस मामले में कोर्ट ने कही यह बात?

हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में एक नाबालिग की शादी से जुड़े मामले में यह टिप्पणी की है. यहां 16 साल की नाबालिग की शादी करवाई जा रही थी और जब शादी रुकवाने के लिए पुलिस और चाइल्डलाइन की बचाव टीम यहां पहुंची तो उन पर हमला कर दिया गया था. इसके बाद रुबी और हमला करने वाले 18 और लोगों पर पुलिस के काम में बाधा डालने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज हुई. अब इन लोगों ने एफआईआर खारिज करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है.

शरिया कानून प्यूबर्टी के बाद शादी की इजाजत देता है, याचिकाकर्ताओं की दलील

अपने बचाव में इन लोगों ने दलील दी कि शरिया कानून के तहत लड़की के किशोरावस्था की दहलीज में कदम रखने के बाद उसकी शादी की इजाजत है, आमतौर पर प्यूबर्टी की उम्र 15 साल मानी जाती है. उन्होंने दलील दी कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधान विवाह से संबंधित उनके व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ को प्रभावित नहीं करते.

कोई भी कानून बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम से ऊपर नहीं, बोला HC

हाईकोर्ट ने ये सभी दलीलें खारिज करते हुए कहा कि कोई भी व्यक्तिगत कानून, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह पर लगाए गए प्रतिबंध या पॉक्सो अधिनियम के वैधानिक प्रभावों को निष्प्रभावी नहीं कर सकता. कोर्ट ने कहा कि अगर 18 साल से कम आयु के व्यक्ति के विवाह की अनुमति दी जाती है, तो विवाह के बाद वैवाहिक संबंध की वजह यह पॉक्सो एक्ट का सीधा उल्लंघन है.

कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इनकार

कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से इनकार करते हुए कहा कि पीड़िता को बचाव दल की देखरेख और संरक्षण से जबरन ले जाया गया था. हालांकि बाद में उसको फिर से बचा लिया गया. प्रथम दृष्टया यह सरकारी कर्मचारी को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने का मामला बनता है. प्राथमिकी में जिन अन्य अपराधों का उल्लेख है, उनकी भी गहन जांच की जरूरत है.

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