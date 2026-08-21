'चमार' कह दिया तो होगी कार्रवाई? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बताया कब लगता है SC-ST एक्ट

हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र किया, जिसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत प्राप्त शक्ति असाधारण है और इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- सिर्फ जातिसूचक शब्द चमार कहने पर नहीं लगता एससी-एसटी एक्ट

कोर्ट ने कहा- यह साबित करना जरूरी कि जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल अपमानित करने के इरादे से किया गया या नहीं

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, सीआरपीसी की धारा 319 का इस्तेमाल सावधानी से करना चाहिए

रेप मामले में मुख्य आरोपी के पिता और भाई पर लगाया गया था जातिसूचक शब्द से अपमानित करने का आरोप

सिर्फ चमार शब्द का इस्तेमाल एससी/एसटी कानून के तहत अपराध नहीं बनता है. कोर्ट का कहना है कि जातिसूचक शब्द का नाम लेना या साबित नहीं करता कि जाति के आधार पर किसी को अपमानित करने के इरादे से ऐसा किया गया है. कोर्ट ने एक महिला से दुष्कर्म के मामले पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है. दो साल पहले रेप और धमकी देने के आधार पर एक एफआईआर दर्ज की गई थी.

कोर्ट ने दिया जारी समन का आदेश रद्द करने का निर्देश

बरेली के रहने वाले वेगराज सिंह और अन्य की याचिका पर कोर्ट ने यह बात कही. उन्होंने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द करने की अपील की थी. कोर्ट ने उनकी अपील स्वीकार करते हुएव याचिकाकर्ताओं के खिलाफ नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 358 के तहत 21 मार्च, 2025 को जारी समन आदेश को रद्द कर दिया.

हाईकोर्ट ने 13 अगस्त को इस मामले में समन रद्द करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने आदेश में कहा, 'सिर्फ चमार शब्द का इस्तेमाल अपने आप में यह साबित नहीं करता कि अपीलकर्ताओं ने पीड़िता के अनुसूचित जाति से संबंधित होने के कारण उसे अपमानित करने के इरादे से इस शब्द का इस्तेमाल किया.'

क्या है मामला?

मामले के अनुसार, बरेली के इज्जतनगर थाने में दुष्कर्म और धमकी के आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. पुलिस ने जांच के बाद मुख्य आरोपी हिम्मत सिंह के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया, जबकि उसके पिता वेगराज और बड़े भाई दौलत सिंह को शुरू में आरोपों से बाहर रखा गया था. हालांकि, सुनवाई के दौरान पीड़िता ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ताओं ने उसके लिए चमार शब्द का इस्तेमाल किया था. इसके बाद निचली अदालत ने दोनों को मुकदमे का सामना करने के लिए समन जारी किया. समन के आदेश को वेगराज सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी. उनकी दलील थी कि जातिसूचक टिप्पणियों को लेकर पहले दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 161 और 164 के तहत दर्ज पीड़िता के पहले के बयानों में उनके किसी विशिष्ट कृत्य या भूमिका का कोई जिक्र नहीं था.

हाईकोर्ट ने किया सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जिक्र

याचिकाकर्ताओं की दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का जिक्र किया. यह आदेश हरदीप सिंह बनाम पंजाब सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने दिया था, जिसमें कहा गया था कि सीआरपीसी की धारा 319 के तहत प्राप्त शक्ति असाधारण है और इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से और दुर्लभ मामलों में ही किया जाना चाहिए. इसके लिए आरोप तय करने के चरण में प्रथम दृष्टया उपलब्ध साक्ष्यों की तुलना में कहीं अधिक मजबूत साक्ष्य की जरूरत होती है.

कोर्ट ने कहा, 'निचली अदालत ने अपीलकर्ताओं की मिलीभगत की ओर स्पष्ट रूप से संकेत करने वाली किसी विश्वसनीय और ठोस सामग्री या साक्ष्य न होने के बावजूद बीएनएसएस की धारा 358 के तहत उन्हें समन जारी करने में जल्दबाजी की और इस तरह कानूनी भूल की.'

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