'बाल अपराधियों में सुधार करें, सिर्फ सजा नहीं...', HC ने समझाया जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का सही मतलब क्या है?

कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर किशोर न्याय बोर्ड बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए पुनर्वास कार्ड जारी कर सकता है और अगर मामले की जांच पेंडिंग है और उसकी वजह से बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो रही हो तो वह आदेश देकर बच्चे का स्कूल में फिर से नामांकन भी करवा सकता है.

किशोर न्याय अधिनिम (Juvenile Justice Act) पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम बात कही है. कोर्ट ने कहा कि इस कानून का उद्देश्य सिर्फ बाल अपराधियों को दंडित करना नहीं, बल्कि उनमें सुधार, विकास और फिर से उन्हें समाज से जोड़ना है. कोर्ट ने दो बाल अपराधियों की याचिका पर यह टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अधिनियम का मकसद सजा देकर बच्चों को समाज से अलग करना नहीं, बल्कि उन्हें सशक्त बनाना और मुख्यधारा में वापस लाना है.

31 अगस्त को जस्टिस अजय भनोट कासगंज और जालौन के दो बाल अपराधियों की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. जज ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 ने कठोर दंड की व्यवस्था से हटकर सुधारात्मक न्याय की अवधारणा को अपनाया है. उन्होंने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और जुवेनाइल कोर्ट्स को अपनी न्यायिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ बाल अपराधियों में सुधार कर उन्हें समाज की मुख्यधारा में वापस लाने की जिम्मेदारी भी निभानी चाहिए.

हाईकोर्ट ने आदेश में 1992 में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान भारत के जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान शामिल किए जाने का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा, 'भारत ने 11 दिसंबर, 1992 को बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की पुष्टि की थी, जिसके बाद बच्चों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय अधिनियम में व्यापक प्रावधान शामिल किए गए.' कोर्ट ने कहा कि एक्ट का मकसद कानून के साथ संघर्ष में आए बच्चों और देखभाल और संरक्षण की जरूरत वाले बच्चों दोनों के हितों की रक्षा करना है. कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन-3 पर खास जोर दिया, जिसमें बच्चे का सर्वोत्तम हित, सकारात्मक उपाय, संस्थागत देखभाल को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाना और गैर-न्यायिक वैकल्पिक उपाय शामिल हैं.

कोर्ट ने कहा कि हर फैसले में बच्चे के हित को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और उसकी क्षमताओं के पूर्ण विकास के लिए अनुकूल माहौल उपलब्ध कराया जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा, 'किशोर न्याय बोर्ड और जुवेनाइल कोर्ट्स को बच्चे के अभिभावक के रूप में भी अपनी भूमिका निभानी चाहिए और संरक्षक के सिद्धांत के तहत जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए.' जस्टिस अजय भनोट ने कहा कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रक्रिया के हर चरण में बच्चे और उसके माता-पिता या गार्जियन को जानकारी देकर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए. गिरफ्तारी से लेकर जांच, देखभाल और पुनर्वास तक बच्चे के अधिकारों की लगातार रक्षा की जानी चाहिए.

जुवेनाइल जस्टिस नियमों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि जरूरत पड़ने पर किशोर न्याय बोर्ड बच्चे की प्रगति पर नजर रखने के लिए पुनर्वास कार्ड जारी कर सकता है और अगर मामले की जांच पेंडिंग है और उसकी वजह से बच्चे की शिक्षा प्रभावित हो रही हो तो वह आदेश देकर बच्चे का स्कूल में फिर से नामांकन भी करवा सकता है. हाईकोर्ट ने कहा कि एक्ट की धारा 14 के तहत मामले की सुनवाई अनुकूल माहौल में होनी चाहिए और प्रक्रिया को सरल रखा जाना चाहिए. न्यायिक प्रक्रिया से बच्चे में भय, दबाव या सामाजिक बहिष्कार की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए.



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