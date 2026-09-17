'कोरोना खत्म हो गया पर हिरासत में मौतों का सिलसिला जारी है', HC ने क्यों कही ये बात?

अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 सितंबर 2025 को गोंडा से गुवाहाटी जा रही एक मालगाड़ी से मोतीगंज रेलवे स्टेशन इलाके में सरसों के तेल के छह डिब्बे चोरी हुए थे, जिसमें सोनकर का नाम सामने आया, जिसके बाद आरपीएफ सोनकर को पूछताछ के लिए ले गई. अगले दिन सोनकर के भाई को बताया गया कि उसके भाई का शव मोर्चरी में है.

पुलिस हिरासत में एक शख्स की मौत मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के दो जवानों को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि देश में भले ही कोरोना महामारी खत्म हो गई है, लेकिन हिरासत में लोगों की मौत का सिलसिला कम होता नहीं दिख रहा है. बुधवार (16 सितंबर, 2026) को दोनों ने निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन उन्हें यहां भी राहत नहीं मिली.

गोंडा के किंकी गांव के रहने वाले संजय कुमार सोनकर को आरपीएफ के दरोगा करण सिंह और सिपाही अमित कुमार यादव पूछताछ के लिए ले गए थे और बाद में सोनकर के परिवार को बताया गया कि उसका शव मोर्चरी में है. परिवार ने आरोप लगाया है कि सोनकर के साथ पूछताछ के दौरान मारपीट हुई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई. पहले 4 अगस्त को एससी-एसटी एक्ट के विशेष न्यायाधीश ने करण सिंह और अमित कुमार यादव को जमानत देने से इनकार कर दिया. उसके बाद 16 सितंबर को हाईकोर्ट के जज जस्टिस मनीष माथुर ने भी दोनों की अलग-अलग अपील खारिज कर दीं.

यह मामला गोंडा के किंकी गांव के रहने वाले संजय कुमार सोनकर की हिरासत में हुई मौत से जुड़ा है. अभियोजन पक्ष के अनुसार 28 सितंबर 2025 को गोंडा से गुवाहाटी जा रही एक मालगाड़ी से मोतीगंज रेलवे स्टेशन इलाके में सरसों के तेल के छह डिब्बे चोरी हुए थे. आरपीएफ की जांच में सोनकर का नाम सामने आया, जिसके बाद पिछले साल 4 नवंबर को पुलिस सोनकर को पूछताछ के लिए ले गई. शाम को करीब साढ़े चार बजे उसको गांव लाया गया और फिर उसको पुलिस साथ ले गई. आरोप है कि अगले दिन सुबह सोनकर के भाई को बताया गया कि उसके भाई का शव मोर्चरी में है. अभियोजन पक्ष ने अपील दायर की और आरोप लगाया कि हिरासत में सोनकर के साथ मारपीट हुई है, जिससे उसकी जान चली गई.

सोनकर के परिवार ने दरोगा करण सिंह यादव और सिपाही अमित कुमार यादव के खिलाफ मामला दर्ज करवाया. वहीं, इन दोनों ने परिवार के आरोपों से इनकार किया है और इनका कहना है कि इन्हें गलत फंसाया जा रहा है. दोनों के वकील ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सोनकर की जांघ, ऊपरी हिस्से पर चोट और दोनों घुटनों पर खरोंच के निशान का जिक्र है, लेकिन इससे किसी की जान नहीं जा सकती है. हालांकि, कोर्ट ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि सबूतों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजे आरोपों का समर्थन करते हैं या नहीं. कोर्ट ने कहा कि हिरासत में मौत के मामलों में आम तौर पर सबूत पेश करने की जिम्मेदारी पुलिसकर्मियों की होनी चाहिए ताकि वे अपने गलत व्यवहार के कारण इंसानी जिंदगी को कमतर आंकने के आरोपों को गलत साबित कर सकें.

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