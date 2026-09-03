नोएडा में हिंसा तो बाद में हुई, आकृति को पहले कैसे अरेस्ट किया? जब हाईकोर्ट ने UP सरकार की दलीलों पर पूछे तीखे सवाल

अप्रैल में नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी माहौल की मांग करते हुए मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में पुलिस ने आकृति चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार आकृति चौधरी को दिया रिहा करने का आदेश (Image Source: PTI/AI)
- नोएडा मजदूर प्रदर्शन में हिंसा भड़काने की आरोपी आकृति चौधरी को हाईकोर्ट ने दिया तत्काल रिहा करने का आदेश
- आकृति के बंदी प्रत्यक्षीकरण आवेदन पर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है
- आकृति पांच महीनों से पुलिस हिरासत में हैं, कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और बीएनएसएस के तहत नोटिस जारी करने में कई खामियों को लेकर सवाल उठाए
- कोर्ट ने गिरफ्तारी को मनमाना बताया और कहा कि मनगढ़ंत कहानी के आधार पर आकृति को हिरासत में रखा गया है
अप्रैल में हुए नोएडा वर्कर्स प्रोटेस्ट को लेकर आकृति चौधरी की गिरफ्तारी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सवाल उठाए हैं और उत्तर प्रदेश सरकार को भी फटकार लगाई. कोर्ट ने गिरफ्तारी को मनमाना बताते हुए आकृति चौधरी को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है. आकृति को भीड़ को उकसान के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और वह पांच महीने से पुलिस हिरासत में हैं. आकृति दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में ग्रेजुएट हैं.
बुधवार (2 सितंबर, 2026) को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने पाया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मनगढ़ंत कहानी के आधार पर आकृति चौधरी को हिरासत में रखा है. खंडपीठ ने निर्देश दिया कि अगर आकृति चौधरी किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए.
आकृति चौधरी की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां-
- लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार हाईकोर्ट ने गौर किया कि आकृति चौधरी की गिरफ्तारी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत जारी नोटिस के क्रम में कई प्रक्रियागत खामियां हैं.
- उत्तर प्रदेश सरकार ने कोर्ट में दलील दी कि यह राज्य का विशेष मामला है और आकृति चौधरी ने आगजनी और पथराव के लिए भीड़ को उकसाया. जब राज्य सरकार के वकील ने कहा कि आकृति चौधरी को 12 अप्रैल, 2026 को सुबह 10:56 बजे गिरफ्तार किया गया और कानून के मुताबिक उन्हें नोटिस भी जारी कर दिया गया था, तो हाईकोर्ट उनकी दलीलों से सहमत नजर नहीं आया.
- कोर्ट ने जनरल डायरी (GD) की एंट्री के आधार पर राज्य सरकार के बयान पर सवाल किया कि रिकॉर्ड को देखकर तो लगता है कि नोटिस जारी करने से पहले ही आकृति को गिरफ्तार कर लिया गया था.
- कोर्ट ने कहा, 'बीएनएसएस की धारा के सेक्शन 130 के तहत जारी नोटिस में कहा गया कि अगर वह बयान देना चाहती है तो उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी, अब इसमें जीडी एंट्री देखिए, उसको पहले अरेस्ट कर लिया फिर नोटिस बनाया. यानी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं हुई, अरेस्ट हो चुकी थी. अगर नोटिस पहले दिया होता तो जीडी नंबर होता या हाथ से बना होता.'
- कोर्ट ने हिंसा में आकृति चौधरी की संलिप्तता पर राज्य सरकार के तर्कों की भी जांच की. राज्य सरकार ने बताया कि 11 अप्रैल को प्रदर्शन हुए थे. इस पर जस्टिस श्रीधरन ने कहा, 'यानी 11 को कई हिंसा नहीं हुई, जो भी हुआ वह आकृति की गिरफ्तारी के बाद हुआ.'
- एक दिन पहले ही मंगलवार को हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से वह फुटेज दिखाने को भी कहा था जिसमें आकृति चौधरी प्रदर्शनकारियों को पथराव और वाहनों में आगजनी के लिए उकसाते हुए नजर आ रही थीं. उत्तर प्रदेश सरकार ने वीडियो पेश करने के लिए समय मांगा, लेकिन हाईकोर्ट ने यह कहते हुए और समय देने से इनकार कर दिया कि आकृति चौधरी पहले ही पांच महीने जेल में बिता चुकी हैं.
- हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से सवाल किया कि यह बात कहां दर्ज है कि आकृति चौधरी ने लोगों को बुलाया और पथराव करने को कहा. क्या कोई ऐसी सामग्री है जिससे पता चलता हो कि याचिकाकर्ता ने प्रदर्शनकारियों को वाहनों में आग लगाने को कहा था.
आकृति सिंह पर लगा था राष्ट्रीय सुरक्षा कानून
अप्रैल में नोएडा के इंडस्ट्रियल एरिया में वेतन वृद्धि और बेहतर कामकाजी माहौल की मांग करते हुए मजदूरों का प्रदर्शन हुआ था. इस मामले में पुलिस ने आकृति चौधरी पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 लगाया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद वह हिरासत को चुनौती देते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के जरिए हाईकोर्ट पहुंच गईं.
क्या होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका?
बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी रिट आदेश है, जिसके तहत कोर्ट अधिकारी, एजेंसी या पुलिस को आरोपी को तय समय के अंदर कोर्ट में पेश करने का आदेश देता है. संविधान का अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को और अनुच्छेद 226 हाईकोर्ट को यह रिट जारी करने का अधिकार देता है. गिरफ्तार व्यक्ति, उसका परिवार या कोई सहयोगी यह आवेदन दायर कर सकता है. अगर कोर्ट को हिरासत गैरकानूनी लगती है, तो वह तुरंत रिहाई का आदेश दे सकता है. बंदी प्रत्यक्षीकरण का उद्देश्य किसी व्यक्ति की अवैध या मनमानी हिरासत के खिलाफ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करना है.
क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 ?
राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, 1980 किसी संदिग्ध व्यक्ति को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों या हिंसा से पहले ही रोकने का अधिकार देता है. इसके तहत संदिग्ध व्यक्ति को बिना किसी आरोप के शुरुआती तौर पर कई दिनों और ज्यादा से ज्यादा 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है. जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या राज्य सरकार को किसी संभावित अपराध को रोकन के लिए संदेह के आधार पर व्यक्ति को गिरफ्तार करने का अधिकार मिलता है.
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