'हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं', स्कार्फ पहनने की मुस्लिम छात्रा की मांग पर HC ने समझाया स्कूल में क्यों जरूरी है ड्रेस कोड

हाईकोर्ट ने कहा कि यूनिफॉर्म स्कूल में अनुशासन, बच्चों में समानता की भावना पैदा करता है और क्लासरूम में भेदभाव को खत्म करता है. यूनिफॉर्म पहनने का नियम अलग-अलग धर्मों के छात्रों को धर्म के आधार पर अलग नहीं करता है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्कूल में स्कार्फ या हिजाब पहनने का अनुरोध करने वाली एक मुस्लिम छात्रा की याचिका खारिज कर दी है. छात्रा ने दलील दी थी कि इस्लाम के तहत यह जरूरी धार्मिक प्रथा है, लेकिन कोर्ट ने इसे स्वीकर नहीं किया और कहा कि यह इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है. जज ने यह भी कहा कि इस मुद्दे पर विभिन्न हाईकोर्ट्स का एकमत रहा है कि हिजाब इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ सकती है.

प्रयागराज के अतरसुइया थाना अंतर्गत टैगोर पब्लिक स्कूल की छात्रा सुकैना रिजवी ने अपनी मां के जरिए यह याचिका दायर की थी. सुकैना रिजवी ने दसवीं क्लास पास करने के बाद 11वीं के लिए दूसरे स्कूल में प्रवेश के लिए आवेदन किया था, जहां पर हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी गई. इसके बाद छात्रा हाईकोर्ट पहुंची और उसने हिजाब पहनने की इजाजत मांगी. हालांकि, कोर्ट ने स्कूल के आदेश को ही बरकरार रखा है.

हिजाब पर हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी?

जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस इंद्रजीत शुक्ल की बेंच ने 21 अगस्त को अपने आदेश में कहा था, 'हमने याचिकाकर्ता की दूसरी कक्षाओं की तस्वीरें देखी हैं, जिनमें उसे छोड़कर किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना है. यहां तक कि जिस धार्मिक समुदाय से वह आती है, उस समुदाय की छात्राओं ने भी हिजाब नहीं पहना है.'

कोर्ट ने कहा, 'जब कभी भी यह मुद्दा उठा है, हाईकोर्ट्स का एकमत रहा है कि हिजाब पहनना इस्लामिक आस्था का जरूरी हिस्सा नहीं है और एक महिला के हिजाब नहीं पहनने से आस्था खतरे में नहीं पड़ जाएगी.'

कोर्ट ने कहा कि यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि याचिका का यह दावा कि हिजाब पहनना एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, सिर्फ एक दावा है. कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत किए जा रहे इस अनुरोध को सिर्फ एक दावे पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है.

कोर्ट ने कहा कि अभी तक रिकॉर्ड पर ऐसा कोई ग्रंथ या सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है, जो इस बात का समर्थन करती हो कि क्लासरूम में हिजाब पहनना जरूरी है या ऐसा न करने पर छात्रा के धर्म के मूलस्वरूप में कोई परिवर्तन आएगा. बेंच ने यह भी कहा कि याचिका में छात्रा ने कोई दलील नहीं दी है, सिवाय इसके कि वह बचपन से हिजाब पहनती है और छठी क्लास से स्कूल में भी पहनती रही है.

स्कूलों की यूनिफॉर्म पॉलिसी पर क्या बोला हाईकोर्ट?

हाईकोर्ट ने कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड रखे जाने का मकसद गैर-भेदभावपूर्ण, एकसमान, अनुशासन और संस्थागत पहचान बनाए रखना है और ड्रेस कोड तय करना स्कूल का अधिकार क्षेत्र है.

याचिकाकर्ता की इस दलील पर कि पिछले स्कूल में भी वह हिजाब पहनती रही है, हाईकोर्ट ने कहा कि वह पहले हिजाब पहनती रही होगी, लेकिन यह दूसरे स्कूल में भी इजाजत देने का आधार नहीं बन सकता है.

कोर्ट ने कहा कि पिछले स्कूल ने छात्रा के हिजाब पहनने पर कोई आपत्ति नहीं जताई होगी. ऐसा करने की वजह स्कूल की निष्क्रियता, लापरवाही या ड्रेस कोड का पालन नहीं करना या झिझक भी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्कूल यूनिफॉर्म पॉलिसी का पालन करते हैं, वहां भी ऐसा हो.

कोर्ट ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्कूल अपने हिसाब से ड्रेस कोड या यूनिफॉर्म पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं. कोर्ट ने कहा कि स्कूलों में ड्रेस कोड लागू करने की कई वजह होती हैं. यह स्कूल में अनुशासन, बच्चों में समानता की भावना पैदा करता है और क्लासरूम में भेदभाव को खत्म करता है. छात्रों के लिए यूनिफॉर्म पहनने का नियम अलग-अलग धर्मों के छात्रों को धर्म के आधार पर अलग नहीं करता है.

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