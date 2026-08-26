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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

गाजियाबाद या नोएडा में ही क्यों रहना चाहता है हाथरस दुष्कर्म का पीड़ित परिवार? दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार पर भड़का HC

14 सितंबर, 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. 26 सितंबर को पीड़िता के बयानों के आधार पर कोतवाली चंदपा में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था.

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Neelam

Updated : Aug 26, 2026, 03:32 PM IST

गाजियाबाद या नोएडा में ही क्यों रहना चाहता है हाथरस दुष्कर्म का पीड़ित परिवार? दलीलें सुनने के बाद यूपी सरकार पर भड़का HC

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Image Source: Allahabad High Court)

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को हाथरस रेप केस के पीड़ित परिवार को तीन महीने में गाजियाबाद या नोएडा में घर देने और परिवार के एक सदस्य के लिए नौकरी की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है. राज्य सरकार उन्हें अलीगढ़, कासगंज या एटा में घर देने पर अड़ी थी, जबकि पीड़ित परिवार सुरक्षा की वजह से वहां नहीं रहना चाहता था. कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार के रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है. 

कोर्ट ने 22 फरवरी, 2025 के राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया और आदेश दिया कि तीन महीने में पीड़ित परिवार के एक व्यक्ति के लिए नौकरी की व्यवस्था करवाई जाए. जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस जसप्रीत सिंह की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट ने पहले राज्य सरकार को पीड़िता के परिवार को गाजियाबाद या नोएडा में बसाने के अनुरोध पर विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार ने इस अनुरोध पर समुचित ध्यान नहीं दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार ने अदालत के निर्देशों की अनदेखी करते हुए अपने फैसले में परिवार को पुनर्वास के लिए कासगंज, एटा और अलीगढ़ में से किसी एक स्थान को चुनने का विकल्प दिया, यह राज्य सरकार का अड़ियल रवैया है. कोर्ट ने कहा कि 22 फरवरी, 2025 के फैसले में राज्य सरकार ने गाजियाबाद या नोएडा में पुनर्वास दिए जाने की जानकारी नहीं दी इसलिए इसे हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया फैसला नहीं माना जा सकता.

हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में राज्य सरकार का गैरजरूरी विरोध दिखाई देता है और ये रवैया परिवार के इस आरोप को बल देता है कि सरकार इस मामले को अपने खिलाफ मुकदमे की तरह देख रही है. पीड़िता के परिवार के वकील महमूद प्राचा ने कहा कि कासगंज, एटा और अलीगढ़ हाथरस के करीब हैं, जिससे परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंता पैदा होती है. उन्होंने कहा कि इन जिलों में परिवार का कोई रिश्तेदार भी नहीं रहता है. हालांकि, गाजियाबाद और नोएडा में उनके रिश्तेदार रहते हैं, जहां बसने पर वे बिना किसी भय के सामान्य जीवन जी सकेंगे. कोर्ट ने गाजियाबाद या नोएडा में पुनर्वास दिए जाने का आदेश देते हुए अपर मुख्य सचिव (गृह) को अनुपालन शपथपत्र दाखिल करने को भी कहा है और अगर आदेश का पालन नहीं होता है तो 30 नवंबर को व्यक्तिगत रूप से उन्हें कोर्ट में पेश होना होगा.

14 सितंबर, 2020 को उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में एक दलित युवती के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई थी. 26 सितंबर को पीड़िता के बयानों के आधार पर कोतवाली चंदपा में चार आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था. वहीं, पीड़िता ने 29 सितंबर को दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. इस मामले में आरोप लगा था कि पुलिस ने परिवार की सहमति के बिना रात में पीड़िता का जबरन अंतिम संस्कार कर दिया था. हालांकि, पुलिस ने इस दावे को गलत बताया था. इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा, जिसके चलते देशभर में विरोध प्रदर्शन हुए. यूपी सरकार ने हाथरस के एसपी, सीओ समेत पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया था.

 

यह भी पढ़ें:- 'बार-बार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप', यूपी बेसिक शिक्षा विभाग पर HC सख्त, क्यों कहा 'चिंताजनक हालात' हैं?

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