'बार-बार लग रहे भ्रष्टाचार के आरोप', यूपी बेसिक शिक्षा विभाग पर HC सख्त, क्यों कहा 'चिंताजनक हालात' हैं?

साल 2018 में उपहार कुशवाहा नाम के एक शख्स ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के एक आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने सहायक अध्यपाक के तौर पर उनके काम में हस्तक्षेप से सुरक्षा और नियमित वेतन की मांग की थी.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में चिंताजनक हालात बने हुए हैं. कोर्ट ने कहा कि अक्सर उसके संज्ञान में भ्रष्टाचार और अवैध लाभ लेने के आरोप लाए जाते हैं. कोर्ट ने छह साल से लंबित एक सहायक अध्यापक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की. साल 2018 में उपहार कुशवाहा ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (BSA) के एक आदेश को चुनौती दी थी. उन्होंने सहायक अध्यपाक के तौर पर उनके काम में हस्तक्षेप से सुरक्षा और नियमित वेतन की मांग की थी.

पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस मंजू रानी चौहान की सिंगल बेंच उपहार कुशवाहा की ओर से याचिका वापस लिए जाने के अनुरोध पर सुनवाई कर रही थी. उपहार कुशवाहा ने बाद में दावा किया था कि उनकी समस्या का निस्तारण कर दिया गया है. हालांकि, कोर्ट ने दावे को बिना जांच-पड़ताल के स्वीकार करने से इनकार कर दिया. हाईकोर्ट ने कहा कि इस बात का कोई आदेश या दस्तावेज पेश नहीं किया गया है कि शिकायत का निस्तारण किस तरह किया गया. 19 जुलाई, 2019 से कई बार इस मामले की सुनवाई हो चुकी है. 18 नवंबर, 2019 को कोर्ट ने बीएसए के आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश भी पारित किया था.

हाईकोर्ट ने कहा, 'जो बात स्पष्ट रूप से नदारद है, वह यह है कि शिकायत का किस तरह निस्तारण किया गया. यह दावा कि शिकायत का समाधान कर दिया गया है, बिना जांच-पड़ताल के स्वीकार नहीं किया जा सकता, खासकर तब जब यह याचिका सालों से लंबित है.' कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब किसी आदेश को चुनौती दी गई हो और सुनवाई के दौरान उसे निष्प्रभावी करने का प्रयास किया जाए तो सक्षम अधिकारी को उन परिस्थितियों का उल्लेख और स्पष्ट रूप से व्याख्या करनी होगी, जिनके तहत आदेश वापस लिया गया या शिकायत का समाधान किया गया था.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि बाद में की गई ऐसी प्रशासनिक कार्रवाई, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं बताया गया हो, अदालत की प्रक्रिया को विफल करने का माध्यम नहीं बन सकती. कोर्ट ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करके यह बताने का निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता की शिकायत का कब और किस तरह निस्तारण किया गया. अब मामले की अगली सुनवाई हाईकोर्ट 10 सितंबर, 2026 को करेगा.



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