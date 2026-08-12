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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

क्या चौथे बच्चे की डिलीवरी के लिए भी मिलती है पेड लीव? मातृत्व अवकाश पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि उनकी मुवक्किल ने पहले तीन बच्चों के जन्म पर किसी तरह का अवकाश नहीं लिया था और वह चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की पात्र है क्योंकि वह पहली बार यह लाभ लेने जा रही हैं.

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Neelam

Updated : Aug 12, 2026, 07:25 PM IST

क्या चौथे बच्चे की डिलीवरी के लिए भी मिलती है पेड लीव? मातृत्व अवकाश पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 में मैटरनिटी लीव का प्रावधान (Image Source: Unsplash)

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  • मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट , 1961 के तहत, दो बच्चों की डिलीवरी पर 26 हफ्तों की पेड लीव का प्रावधान
  • तीसरे बच्चे की डिलीवरी पर वर्किंग महिलाओं को मिलती हैं 12 हफ्तों की पेड लीव
  • सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाली महिलाओं को मिलता है मैटरनिटी लीव का लाभ
  • मैटरनिटी बेनेफिट एक्ट में चौथे बच्चे की डिलीवरी पर पेड लीव का जिक्र नहीं

महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने उस याचिका पर यह फैसला सुनाया है, जिसमें मातृत्व अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया गया था.

मैटरनिटी लीव पर कोर्ट ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नियम के मुताबिक याचिकाकर्ता चौथे बच्चे के लिए किसी तरह के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र नहीं है इसलिए कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है. सात अगस्त को जस्टिस मंजू रानी चौहान ने वकील का बयान रिकॉर्ड करते हुए फैसला सुनाया. कोर्ट के आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार की दलीलों और नियमों को देखते इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.

यह याचिका राज्य सरकार की महिला कर्मचारी शशि कुमारी ने दायर की थी. याचिका में संभल (भीम नगर) के प्रखंड शिक्षा अधिकारी के 19 जून, 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी. इस आदेश में चौथे बच्चे के लिए याचिकाकर्ता का मैटरनिटी लीव का दावा खारिज कर दिया गया था.

याचिकाकर्ता का दावा- तीन बच्चों की डिलीवरी में ली छुट्टी

याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि संबंधित अधिकारी को शशि कुमारी को छह महीने की मैटरनिटी लीव देने का निर्देश दिया जाए. याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि उनकी मुवक्किल ने पहले तीन बच्चों के जन्म पर किसी तरह का अवकाश नहीं लिया था और वह चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की पात्र है क्योंकि वह पहली बार यह लाभ लेने जा रही हैं. हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता पहले मातृत्व अवकाश का लाभ ले चुकी हैं. कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.

मैटरनिटी लीव को लेकर क्या है नियम?

  • सोशल सिक्योरिटी कोड, 2020 के तहत मातृत्व लाभ अधिनियम (Maternity Benefit Act), 1961 में मैटरनिटी लीव का प्रावधान है. नियमों के अनुसार पहले दो बच्चों के लिए वर्किंग महिलाओं को 26 हफ्तों यानी 182 दिनों की पेड लीव मिलती है. इसमें 8 हफ्ते की छुट्टी डिलीवरी से पहले और बाकी बाद में ली जा सकती हैं.
  • तीसरे बच्चे की डिलीवरी में 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलती है. चौथे बच्चे की डिलीवरी के लिए मैटरनिटी लीव का कोई प्रावधान कानून में नहीं है.
  • सेरोगेसी से मां बनने वाली महिलाओं और तीन महीने से कम उम्र का बच्चा गोद लेने पर 12 हफ्तों की पेड लीव मिलती है
  • मैटरनिटी लीव का लाभ तब मिलता है जब किसी महिला को उस कंपनी या सरकारी विभाग में काम करते हुए 80 दिन हो गए हों. सरकारी और प्राइवेट नौकरियों में यह नियम लागू होता है.
  • 50 या उससे अधिक कर्मचारी वाले संस्थानों में महिला कर्मचारियों के बच्चों के लिए क्रेच की सुविधा देना अनिवार्य है. साथ ही अगर वर्क फ्रॉम होम में काम संभव हो तो मैटरनिटी लीव के बाद यह सुविधा भी मिल सकती है.

यह भी पढ़ें:- पान मसाला, तंबाकू-गुटखे पर बैन... एक्शन में शिवकुमार सरकार, कैसे बनाएगी एडिक्शन फ्री कर्नाटक?

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