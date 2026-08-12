क्या चौथे बच्चे की डिलीवरी के लिए भी मिलती है पेड लीव? मातृत्व अवकाश पर हाईकोर्ट का अहम फैसला

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याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि उनकी मुवक्किल ने पहले तीन बच्चों के जन्म पर किसी तरह का अवकाश नहीं लिया था और वह चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की पात्र है क्योंकि वह पहली बार यह लाभ लेने जा रही हैं.
महिला कर्मचारियों के मातृत्व अवकाश को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा है कि चौथे बच्चे के लिए मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं दिया जा सकता है. कोर्ट ने उस याचिका पर यह फैसला सुनाया है, जिसमें मातृत्व अवकाश प्रदान करने का अनुरोध किया गया था.
सुनवाई के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने याचिका का विरोध किया और कहा कि नियम के मुताबिक याचिकाकर्ता चौथे बच्चे के लिए किसी तरह के मातृत्व अवकाश के लिए पात्र नहीं है इसलिए कोई हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है और यह याचिका खारिज किए जाने योग्य है. सात अगस्त को जस्टिस मंजू रानी चौहान ने वकील का बयान रिकॉर्ड करते हुए फैसला सुनाया. कोर्ट के आदेश में कहा गया कि राज्य सरकार की दलीलों और नियमों को देखते इस मामले में अदालत के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.
यह याचिका राज्य सरकार की महिला कर्मचारी शशि कुमारी ने दायर की थी. याचिका में संभल (भीम नगर) के प्रखंड शिक्षा अधिकारी के 19 जून, 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी. इस आदेश में चौथे बच्चे के लिए याचिकाकर्ता का मैटरनिटी लीव का दावा खारिज कर दिया गया था.
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि संबंधित अधिकारी को शशि कुमारी को छह महीने की मैटरनिटी लीव देने का निर्देश दिया जाए. याचिकाकर्ता के वकील की दलील थी कि उनकी मुवक्किल ने पहले तीन बच्चों के जन्म पर किसी तरह का अवकाश नहीं लिया था और वह चौथे बच्चे के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ लेने की पात्र है क्योंकि वह पहली बार यह लाभ लेने जा रही हैं. हालांकि, राज्य सरकार के वकील ने बताया कि याचिकाकर्ता पहले मातृत्व अवकाश का लाभ ले चुकी हैं. कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनने के बाद याचिका खारिज कर दी.
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