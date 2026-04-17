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Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: क्या है दोहरी नागरिकता का मामला? राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

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Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: क्या है दोहरी नागरिकता का मामला? राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

Rahul Gandhi Dual Citizenship Controversy: बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनके पास दोहरी नागरिकता है. इसलिए उनका सांसद बनना गैरकानूनी है.

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रईश खान

Updated : Apr 17, 2026, 06:50 PM IST

Rahul Gandhi Dual Citizenship Case: क्या है दोहरी नागरिकता का मामला? राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

Rahul Gandhi

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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दोहरी नागरिकता के मामले में बड़ा आदेश दिया है. कोर्ट ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने और मामले की जांच करने का आदेश दिया है. बीजेपी के एक नेता ने राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया था. इस मामले की याचिका हाईकोर्ट में दाखिल की गई थी.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, यह मामला जुलाई 2024 का है. 2024 के लोकसभा चुनाव में रायबरेली सीट पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जीत दर्ज की थी. इसके बाद बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश की भी नागरिकता है, इसलिए उनकी सांसदी गैरकानूनी है. 28 जनवरी 2026 को लखनऊ की विशेष MP-MLA अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी थी.

विग्नेश शिशिर ने इस फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर की थी. जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की बेंच ने मामले पर सुनवाई करते हुए रायबरेली थाने को FIR करने का निर्देश दिया है. इसके अलावा कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की यह मांग भी मान ली कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाए.

राहुल गांधी की क्या खत्म होगी संसद सदस्यता?
बीजेपी नेता ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के पास एक भारतीय और एक ब्रिटिश नागरकिता है, जो कानून के खिलाफ है. भारत में नागरिकता का कानून मुख्य रूप से संविधान के भाग-2 (अनुच्छेद 5-11) और नागरिकता अधिनियम, 1955 से चलता है. देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है. एक व्यक्ति के पास सिर्फ एक देश की ही नागरिकता होनी चाहिए. अगर किसी नेता के पास दोहरी नागरिकता है, तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता की बात सच साबित हुई तो क्या उनकी संसद सदस्यता खत्म हो जाएगी?

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