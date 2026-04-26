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पति ने पत्नी से गुजारा भत्ता लेने के लिए लगाई अर्जी, कोर्ट के फैसले ने उड़ा दिए होश! जानिए पूरा मामला

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वैवाहिक विवाद के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए याचिकाकर्ता पति पर भारी जुर्माना लगाया है.

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Gaurav Barar

Updated : Apr 26, 2026, 05:28 PM IST

पति ने पत्नी से गुजारा भत्ता लेने के लिए लगाई अर्जी, कोर्ट के फैसले ने उड़ा दिए होश! जानिए पूरा मामला
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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक वैवाहिक विवाद के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए झूठे बहाने और तथ्यों को छिपाने के लिए एक पति पर 15 लाख रुपये का भारी-भरकम जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पति, जो पेशे से वकील है, की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उसने अपनी पत्नी के खिलाफ चल रहे भरण-पोषण मामले के जल्द निस्तारण की मांग की थी.

न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर ने इस याचिका को अनावश्यक रूप से परेशान करने वाली और न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करार दिया. मामले की शुरुआत मई 2019 में हुई, जब याचिकाकर्ता और प्रतिवादी (पत्नी) का विवाह हुआ.

क्या है पूरा मामला?

उस समय दोनों प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे. वक्त के साथ पत्नी को इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपर निजी सचिव के पद पर सरकारी नौकरी मिल गई, जबकि पति विधि स्नातक होने के बावजूद बेरोजगार रहा. धीरे-धीरे दोनों के रिश्तों में खटास आने लगी और विवाद अदालतों तक पहुंच गया.

पति ने इटावा की परिवार अदालत में गुजारा भत्ते के लिए आवेदन किया, जहां उसके पक्ष में निर्णय भी आया, लेकिन उसने हाई कोर्ट में अपनी आय का कोई स्रोत न होने का दावा करते हुए नई याचिका दायर कर दी.

धोखाधड़ी और विलासिता का आरोप

कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी ने पति की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया. पत्नी ने बताया कि पति ने नवंबर 2020 में जमीन खरीदने का झूठा बहाना बनाकर उसे भरोसे में लिया. पति ने पत्नी के वेतन खाते के आधार पर 11.50 लाख रुपये का व्यक्तिगत ऋण लिया. यहीं नहीं, अक्टूबर 2022 में उसने फिर से पत्नी के नाम पर 13.56 लाख रुपये का लोन लिया.

सबसे हैरान करने वाला तथ्य यह था कि पति इन पैसों को यूपीआई के जरिए अपने खाते में ट्रांसफर करता रहा. पत्नी ने आरोप लगाया कि उसके पति ने इन पैसों को किसी निवेश या जमीन खरीदने के बजाय शराब और अपनी विलासितापूर्ण जीवनशैली पर उड़ा दिया. पत्नी वर्तमान में इस ऋण की भारी-भरकम मासिक किस्त (26,020 रुपये) भर रही है, जो 2028 तक जारी रहेगी.

कोर्ट की सख्त टिप्पणी और हर्जाना

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पति के इस आचरण को बेहद निंदनीय माना. कोर्ट ने कहा कि एक शारीरिक रूप से सक्षम वकील होने के बावजूद उसने न केवल अपने पक्ष में हुए गुजारा भत्ते के आदेशों को छिपाया, बल्कि अपनी पत्नी की मेहनत की कमाई और लोन के पैसों का दुरुपयोग किया. जज ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता ने झूठे बहाने बनाकर अदालत का समय बर्बाद किया और अपनी पत्नी को मानसिक व आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया.

अदालत ने आदेश दिया कि याचिकाकर्ता पति को छह महीने के भीतर अपनी पत्नी को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से 15 लाख रुपये का भुगतान करना होगा. अगर पति हर्जाना देने में विफल रहता है, तो इटावा के जिला मजिस्ट्रेट को उसकी चल और अचल संपत्तियों की जांच कर भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली करने का निर्देश दिया गया है. हर्जाने की राशि जमा न होने पर तीन महीने के भीतर कड़ी कार्रवाई कर वसूली सुनिश्चित की जाएगी.

हाई कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि न्याय की चौखट पर झूठ और धोखाधड़ी के लिए कोई जगह नहीं है. पत्नी ने अंततः तंग आकर मई 2025 में तलाक की अर्जी दाखिल की थी, और अब इस ऐतिहासिक फैसले ने उसे आर्थिक सुरक्षा और मानसिक राहत प्रदान की है.

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