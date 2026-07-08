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हिंदी न्यूज़भारत

भारत

बिजलीकर्मी भी कोविड योद्धा... HC का यूपी सरकार को आदेश- विधवा को दें 50 लाख रुपये

कोर्ट ने कहा कि बिजली, जलापूर्ति, पुलिस और अन्य जरूरी पब्लिक सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों ने भी कोरोना महामारी से निपटने और मरीजों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई इसलिए उन्हें भी कोविड योद्धा माना जाना चाहिए.

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Neelam

Updated : Jul 08, 2026, 03:52 PM IST

बिजलीकर्मी भी कोविड योद्धा... HC का यूपी सरकार को आदेश- विधवा को दें 50 लाख रुपये

इलाहाबाद हाईकोर्ट (ANI)

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कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान जान गंवाने वाले मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) के एक कर्मचारी की विधवा को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 50 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने का आदेश दया है. कोर्ट ने उसे कोविड योद्धा बताया है और उत्तर प्रदेश सरकार से कहा कि आठ महीने के अंदर विधवा को यह राशि दे दी जाए.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यह आदेश दिया है. जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस अवधेश कुमार चौधरी की बेंच ने कर्मचारी की विधवा पुष्पा देवी की रिट याचिका स्वीकार कर ली और 6 अक्टूबर, 2022 के आदेश को रद्द कर दिया. इस फैसले में याचिकाकर्ता का दावा यह कहते हुए खारिज कर दिया गया था कि मृतक राज्य सरकार के 11 अप्रैल, 2020 के उस शासनादेश के दायरे में नहीं आता जिसमें अग्रिम पंक्ति के कोविड कर्मियों को अनुग्रह सहायता देने का प्रावधान है.

'पांच साल बीत गए, अब और इंतेजार नहीं करवा सकते', कोर्ट ने कहा
कोर्ट ने कहा कि बिजली, जलापूर्ति, पुलिस और अन्य जरूरी पब्लिक सर्विसेज से जुड़े कर्मचारियों ने भी कोरोना महामारी से निपटने और मरीजों के ट्रीटमेंट की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई इसलिए उन्हें भी कोविड योद्धा माना जाना चाहिए. कोर्ट ने इस मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए राज्य सरकार के पास भेजने से भी इनकार कर दिया और कहा कि कर्मचारी की मृत्यु को पांच साल से ज्यादा बीच चुके हैं. अब परिवार को और इंतेजार करवाने का कोई मतलब नहीं है इसलिए आठ महीने के अंदर अनुग्रह राशि जारी कर दी जाए.

कोरोना काल में गई थी कर्मचारी की जान
याचिकाकर्ता ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान मृतक को अस्पतालों, ऑक्सीजन संयंत्रों और अन्य जरूरी सेवाओं के लिए पावर सप्लाई की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. याचिका के अनुसार ड्यूटी करते वक्त कर्मचारी कोविड-19 से संक्रमित हो गया और बाद में उसकी मृत्यु हो गई. मुख्य चिकित्सा अधिकारी और बिजली विभाग की तरफ से भी इस बात की पुष्टि की गई कि कोरोना काल में ड्यूटी के दौरान उसकी मृत्यु कोरोना से हुई थी.

कोर्ट ने कहा- कोविड ड्यूटी की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती
बिजली विभाग ने मृतक के परिजनों को अनुग्रह सहायता दिए जाने की सिफारिश की थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया था. याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि  'कोविड ड्यूटी' की संकीर्ण व्याख्या नहीं की जा सकती, ताकि उसका दायरा सिर्फ अस्पतालों में मरीजों का उपचार करने वाले कर्मचारियों तक सीमित रह जाए.

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