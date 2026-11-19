याचिकाकर्ता ने कहा कि सभी मामलों में दोषमुक्त किए जाने के बावजूद उनका नाम हिस्ट्रीशीट में बना रहा.

बरी किए जाने के बावजूद हिस्ट्रीशीट में था रईस का नाम

कोर्ट ने कहा- अब इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए

कोर्ट ने कहा- अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए यूपी पुलिस नियमन में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत नहीं

कोर्ट ने कहा- हिस्ट्रीशीट खोले जाने वाले व्यक्ति की हर साल समीक्षा की जाए

इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि हिस्ट्रीशीट खोले जाने से पहले व्यक्ति को आपत्ति दर्ज कराने का अवसर दिया जाना चाहिए. पुलिस अधिकारी आपत्ति पर विचार के बाद ही हिस्ट्रीशीट खोलें. कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है. कोर्ट मुरादाबाद के रईस अहमद की याचिका पर सुनवाई कर रहा था. रईस का कहना है कि उसके खिलाफ जिन मामलों को आधार बनाकर हिस्ट्रीशीट खोली गई थी उनमें उसे दोषमुक्त कर दिया गया है, फिर भी पुलिस अब भी अक्सर उसके घर जाया करती है.

जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस विनय कुमार द्विवेदी की बेंच ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए उत्तर प्रदेश पुलिस नियमन के तहत मौजूदा प्रक्रिया में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित नहीं किया गया है और इनसे नागरिक की निगरानी की जा सकती है और उन्हें पुलिस की उस रिपोर्ट को चुनौती देने का अवसर नहीं मिलता जिसमें ‘हिस्ट्रीशीट’ खोलने की सिफारिश की गई है.

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि पुलिस की मनमानी से नागरिकों की स्वतंत्रता प्रभावित नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने यह भी कहा कि न्याय के सिद्धांतों का पालन करना बेहद जरूरी है और हिस्ट्रीशीट खोले जाने वाले व्यक्ति की हर साल समीक्षा भी की जाए. कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों को अपराध के मामलों में दोषमुक्त किया जाए, उन मामलों पर विचार के बाद हिस्ट्रीशीट को बंद कराया जाए और उनके जीवन और स्वतंत्रता पर पुलिस की निगरानी का साया हट जाए. कोर्ट ने कहा कि अब समय आ गया है कि इस प्रथा को बंद कर दिया जाए.

कोर्ट ने मुरादाबाद के रईस अहमद की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. रईस के खिलाफ चंदौसी थाने में हिस्ट्रीशीट खोली गई थी, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी. याचिकाकर्ता ने कहा कि उसके खिलाफ जिन मामलों को आधार बनाकर हिस्ट्रीशीट खोली गई थी उनमें उसे दोषमुक्त कर दिया गया है. इसके बावजूद उसके खिलाफ हिस्ट्रीशीट खोलकर उसकी निगरानी की जा रही है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देते हुए हिस्ट्रीशीट को निरस्त कर दिया है.

याचिकाकर्ता के अनुसार, उसे 2005 में भारतीय दंड संहिता (IPC), सशस्त्र अधिनियम और उप्र गैंगेस्टर असामाजिक गतिविधियां (रोधी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न आपराधिक मामलों में फंसाया गया था. बाद में इन सभी मामलों में उसे बरी कर दिया गया. बरी किए जाने के बावजूद उसका नाम ‘हिस्ट्रीशीट’ में शामिल लोगों में बना रहा और पुलिसकर्मी कथित तौर पर अक्सर उसके घर जाया करते थे.



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