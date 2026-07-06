क्या सच में तेजो महालय था ताजमहल? इलाहाबाद HC ने केंद्र और ASI से मांगा जवाब, सर्वे कराने की हो रही मांग

मामले के तथ्यों के अनुसार साल 2015 में आगरा में दीवानी वाद दाखिल किया गया था. याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि ताजमहल वास्तव में तेजो महालय था, जो भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है.

क्या ताजमहल वास्तव में तेजो महालय था? अब यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंच गया है. यहां पर शिव मंदिर होने का दावा कर रही, याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ASI) से जवाब मांगा है.

बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार याचिका में ताजमहल से पहले वहां शिव मंदिर होने का दावा किया गया है. पहले आगरा की ट्रायल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और स्मारक के सर्वे के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की मांग की गई थी. याचिका में उन आदेशों को चुनौती दी गई है, जिनमें सिविल जज और बाद में अपर जिला जज ने विवादित परिसर का सर्वे कराने के लिए एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त करने से इनकार कर दिया था.

सोमवार (6 जुलाई, 2026) को जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल ने इस मामले में केंद्र और एएसआई को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. याचिकाकर्ताओं का कहना है कि स्मारक मुख्य रूप से 'तेजो महालय' है, जो भगवान शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है. यह याचिका 'भगवान श्री अग्रेश्वर महादेव नागनाथेश्वर विराजमान' की ओर से एडवोकेट हरि शंकर जैन के माध्यम से दाखिल की गई है.

मामले के तथ्यों के अनुसार साल 2015 में आगरा में दीवानी वाद दाखिल किया गया था, जिसमें हरि शंकर जैन और अन्य भक्तों ने दावा किया था कि ताजमहल वास्तव में भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर 'तेजो महालय' था, जिसे बाद में मुगल शासक शाहजहां ने मुमताज महल के मकबरे में परिवर्तित कर दिया था. उन्होंने अपील की थी कि हिंदुओं को स्मारक के अंदर दर्शन करने, पूजा करने और आरती करने की अनुमति दी जाए.

याचिकाकर्ताओं का यह भी कहना था कि स्मारक का सर्वे हो और स्मारक के आर्किटेक्चरल और संरचनात्मक तथ्यों का दस्तावेजीकरण किया जाए. याचिकाकर्ताओं ने साल 2017 में आगरा ट्रायल कोर्ट से एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाने की अपील की थी, जिनकी निगरानी में ताजमहल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी हो. हालांकि, निचली अदालत ने जुलाई, 2019 में यह अर्जी खारिज कर दी और कहा कि कमिश्नर नियुक्त किए जाने का कोई औचित्य नहीं है और 4 अप्रैल, 2026 को एडिश्नल डिस्ट्रिक्ट जज ने भी इस फैसले को बरकरार रखा. अब याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी है. याचिका में केंद्र सरकार, एएसआई और दो अन्य को प्रतिवादी बनाया गया है.

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