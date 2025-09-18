क्या है क्वालिटी बार कब्जा केस? जिसमें आजम खान को HC से मिली राहत, 2 साल बाद जेल से आ सकते हैं बाहर

Azam Khan News: इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आजम खान 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं.

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री आजम खान (Azam Khan) को इलाहाबाद कोर्ट से बड़ी राहत मिली. कोर्ट ने गुरुवार को उनकी जमानत की अर्जी मंजूर कर ली है. रामपुर के चर्चित क्वालिटी बार पर कब्जे करने के मामले में आजम खान 2 साल से जेल में बंद हैं. उन्होंने एमएलए कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने खारिज कर दी. अब कयास लगाए जा रहे हैं सपा नेता जल्द ही जेल से बाहर आ सकते हैं.

इससे पहले हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद 21 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आजम खान 2 साल से सीतापुर की जेल में बंद हैं. सपा नेता पर रामपुर और मुरादाबाद समेत कई जिलों में मुकदमें दर्ज हैं. जिनमें से दो मामलों में उनकी सजा हो चुकी है.

21 नवंबर 2019 को बार स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने एफआईआर दर्ज कराई थी. पुलिस ने चेयरमैन सैयद जफर अली जाफरी. आजम खान की पत्नी डॉ. तजीन फातिमा व बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम खान को नामजद किया था. विवेचना के बाद पुलिस ने सपा नेता आजम खान को भी आरोपी बनाया था.

यह भी पढ़ें- Rahul Gandhi 'Hydrogen Bomb': राहुल गांधी ने किया वोटर लिस्ट में फर्ज़ीवाड़े का दावा, कहा- मोबाइल से हटाए गए नाम

क्या है पूरा मामला?

आजम खान पर रामपुर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में हाईवे पर स्थित सईद नगर हरदोई पट्टी पर क्वालिटी बार पर कब्जा करने का आरोप है. इस मामले में 21 नवंबर 2019 को स्वामी गगन अरोड़ा की शिकायत पर तत्कालीन राजस्व निरीक्षक अनंगराज सिंह ने FIR दर्ज कराई थी. जिस समय यह कब्जा किया गया उस समय आजम खान यूपी सरकार में नगर विकास मंत्री थे. उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपराध किया.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.