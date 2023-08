Mahashivratri: अलीगढ़ में कांवड़ियों को बांट दी बीयर, वायरल वीडियो पर करणी सेना ने दे दी ये चेतावनी

डीएनए हिंदी: Aligarh News- उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में महाशिवरात्रि से पहले बड़ा बवाल होने से बाल-बाल बच गया है. शहर में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें गंगाजल की कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों को किसी ने बीयर की कैन बांट दी. लोगों ने उसे रोकने की भी कोशिश की, लेकिन वह सड़क पर बीयर की पेटियां रखकर जबरन बांटता रहा. यह वीडियो वायरल होने पर हंगामा खड़ा हो गया है. करणी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आरोपी युवक की गिरफ्तारी नहीं होने पर पुलिस प्रशासन को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे दी है. उधर, पुलिस ने भी इस मामले में मुकदमा दर्ज करने के बाद बीयर बांटने वाले की तलाश शुरू कर दी है.

पैर छूकर दी हर कांवड़ियां को बीयर कैन

वायरल वीडियो में एक युवक सड़क किनारे बीयर कैन की पेटियां रखकर खड़ा दिख रहा है. यह वीडियो क्वारसी थाना इलाके की रामघाट रोड पर गांधी आंखों के अस्पताल के बाहर का बताया जा रहा है. बेहद व्यस्त ट्रैफिक के बीच कांवड़ियों गुजर रहे हैं. युवक हर कांवड़ियां से बीयर की कैन लेने की गुजारिश करता दिख रहा है. युवक बीयर कैन ठीक इसी अंदाज में बांट रहा है, जैसे, किसी आयोजन में पानी के गिलास सड़क पर जाने वाले राहगीरों की प्यास बुझाने के लिए बांटे जाते हैं. ज्यादातर कांवड़ियों ने युवक की हरकत पर ध्यान नहीं दिया और वहां से गुजर गए, लेकिन एक-दो कांवड़ियां ने उससे बीयर कैन ले ली. ऐसे कांवड़ियों के युवक ने पैर भी छुए.

Aligarh: Beer cans distributed among Kanwariyas, FIR registered against an unknown person under section 60(1) of the UP Excise Act. Show cause notice issued to liquor vend for bulk sale of beer. pic.twitter.com/lFCHjCRXT8