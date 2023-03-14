UP: छात्र ने रची खुद के अपहरण की साजिश, पिता से मांगी ₹8 लाख की फिरौती, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान!

पुलिस को पूछताछ में बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग में 8 लाख रुपये की बड़ी रकम हारने के बाद कृष्ण कुमार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद की किडनैपिंग की झूठी कहानी रच डाली थी.

उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला खबर सामने आई. यहां एक छात्र ने खुद के ही अपहरण की साजिश रच डाली. परिवार के लिए फिरौती के लिए फोन आया तो पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने जांच की तो सच्चाई जानकर हर कोई हैरत में पड़ गया.

मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े एक छात्र का है. बी.कॉम सेकंड ईयर की पढ़ाई कर रहे कृष्ण कुमार ने दोस्त नवीन के साथ मिलकर खुद की ही किडनैपिंग की झूठी कहानी रच डाली. कृष्ण कुमार के परिजनों को फिरौती के लिए फोन आया, जिसमें आठ लाख रुपए की मांग की गई थी. परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी.

पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो कृष्ण कुमार को दोस्त नवीन के साथ अलीगढ़ से ही बरामद कर लिया गया. पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हारने के बाद दोनों ने मिलकर परिवार से पैसे मंगाने के लिए साजिश रची थी.

30 मिनट पुलिस ने कर दिया खुलासा

पुलिस ने महज आधे घंटे में ही दोनों को बरामद कर लिया. पूछताछ में बताया गया कि ऑनलाइन गेमिंग में 8 लाख रुपये की बड़ी रकम हारने के बाद कृष्ण कुमार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद की किडनैपिंग की झूठी कहानी रच डाली थी. इसके बाद अपने ही पिता से 8 लाख रुपए की फिरौती भी मांग ली थी.

सिंचाई विभाग से रिटायर्ड पिता के पास मौजूद रुपये की कृष्ण कुमार को जानकारी थी. पिता के पास से इसी रकम को हासिल करने के लिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर फर्जी किडनैपिंग की कहानी रची थी.

हालांकि, पुलिस को किडनैपिंग की सूचना के मात्र आधे घंटे में दोनों दोस्तों को पकड़कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया गया. पुलिस ने कृष्ण कुमार और उसके दोस्त को चेतावनी देकर छोड़ दिया है और उसके पिता उसे अपने साथ लेकर गए हैं.

