Trump Iran Tariff: ईरान से व्यापार करने पर ट्रंप ने लगाया 25% टैरिफ, जानें भारत को कितने करोड़ का होगा नुकसान?

'हम घोषित करते हैं असली हत्यारों के नाम...', ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार

राहुल गांधी से मुलाकात के बाद CM सिद्धारमैया ने कर्नाटक में बदलाव की अटकलों पर तोड़ी चुप्पी, जानिए क्या बोले

18 साल की उम्र पूरी होते ही खुलते हैं मौके, ये सरकारी योजनाएं बना सकती हैं भविष्य

Numerology: प्यार में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं इन तारीखों पर जन्मे लोग! दिखावे पर नहीं, वफादारी पर करते हैं भरोसा

दुनिया की 5 सबसे ताकतवर स्पेस एजेंसी, जानें किस नंबर पर आती है भारत की इसरो?

अलीगढ़: होटल में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा! हिरासत में ली गईं 7 लड़कियां, पुलिस को मिली सीडी

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ऐसे सबूत मिले हैं कि होटल में अवैध रूप से जिस्मफरोशी का धंधा चलाया रहा था. जांच की जा रही है कि इसमें किन लोगों की मिलीभगत थी.

रईश खान

Updated : Jan 13, 2026, 11:37 PM IST

अलीगढ़: होटल में चल रहा था जिस्मफरोशी का धंधा! हिरासत में ली गईं 7 लड़कियां, पुलिस को मिली सीडी

सांकेतिक तस्वीर

अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना इलाके में पुलिस ने होटल में अवैध रूप से चलाए जा रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया. इस दौरान पुलिस ने 7 लड़कियों समेत 15 लोगों को हिरासत में लिया. पुलिस के अनुसार, गुप्त सूचना मिली थी कि सारसौल इलाके में एक होटल में गलत काम कराया जा रहा है. सूचना के आधार पर रेड मारी तो इस सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया.

एसपी मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि तकनीकी साक्ष्य भी एकत्र किए जा रहे हैं, जैसे सीसीटीवी वीडियो फुटेज और मोबाइल फोन से हुई बातचीत आदि की डिटेल्स निकाली जा रही हैं. इस नेटवर्क के तार कई राज्यों में जुड़े हो सकते हैं. मुख्य अभियुक्त रविंद्र और राहुल के साथ शुभम शर्मा है. इसके साथ ही इनके सहयोगियों और मौके पर मौजूद अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

शराब की बोतलें-सीडी बरामद

उन्होंने बताया कि इस नेटवर्क में जुड़ी 7 लड़कियां और 8 पुरुषों को पकड़ा गया है. शराब की बोतलें और सीडी भी पुलिस ने बरामद की हैं. छापेमारी के दौरान पुलिस ने 58 हजार रुपए कैश, 17 मोबाइल, 2 रजिस्टर, 5 एटीएम कार्ड, 1 क्यूआर कोड, 1 स्वाइप मशीन, 35 विजिटिंग कार्ड, 3 प्रेस आईकार्ड, 2 आधार कार्ड, 1 ड्राइविंग लाइसेंस, 1 कार और एक मोटरसाइकिल बरामद की है.

मृगांक शेखर पाठक ने बताया कि ऐसे सबूत मिले हैं कि होटल में अवैध रूप से व्यवसायिक काम किया जा रहा था. जांच की जा रही है कि इसमें किन लोगों की मिलीभगत थी. जो सीडी बरामद हुई है, उसकी भी जांच की जा रही है कि कहीं इनके जरिए किसी को ब्लैकमेल तो नहीं किया जा रहा था.

उन्होंने बताया कि तीनों पर पहले से मुकदमे दर्ज हैं. कुछ महीने पहले ही इन्होंने यह सब काम शुरू किया था. उन्होंने बताया कि कुछ महिलाएं दिल्ली और झारखंड की हैं और कुछ अलीगढ़ की ही रहने वाली हैं. पूरे मामले की विस्तृत जांच की जा रही है.

